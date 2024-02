“Ge zijt nu eindelijk thuis, mémétje”: koppel veroordeeld voor diefstal van urne doopmeter

C.G. (34) en haar vriend C.V. (39) uit Avelgem zijn veroordeeld voor grafschennis én de diefstal van een urne op de begraafplaats in Bellegem. De vrouw zou zo haar doopmeter dicht bij haar willen hebben. De urne is echter nog altijd spoorloos.

Op 29 april 2020 overleed de 81-jarige meter van C.G. (34). De urne met haar assen werd niet veel later opgeborgen in een zuil op de begraafplaats van Bellegem. Echter, een anderhalf jaar later, op 20 november 2021, bleek die urne te zijn verdwenen.

De rechtbank oordeelde nu dat de daders van die opmerkelijke diefstal en de grafschennis metekind C.G. en haar vriend C.V. (39) uit Avelgem zijn. De vrouw werd daarvoor veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 800 euro, haar vriend krijgt dezelfde straf, maar met uitstel.

Het was de vader van de daderes die de politie attent maakte op de diefstal. Uiteindelijk zou ook haar zoon tegen haar getuigen. “De zoon woont al jaren bij de grootouders, maar ging met zus logeren bij de moeder. Ze reden naar de begraafplaats, waar ze moesten in de auto wachten. De moeder en haar vriend hadden een boormachine mee en keerden twintig minuten later terug met een urne. Die werd tussen de kinderen gezet op de achterbank. ‘Ge zijt nu eindelijk thuis, mémétje’, zei de vrouw uiteindelijk.”

Vete

Het Openbaar Ministerie baseerde zijn vordering op vier getuigenissen en die geven toch enkele opmerkelijke details. Dat de grijze urne op tafel kwam, gedrapeerd in de roze badjas van de overledene. Dat de vader iets ging eten en of het niet erg zou zijn als mémétje een aperitiefje zou meedrinken.

Die getuigenissen leveren het koppel nu een straf op. Nochtans ontkenden ze in alle toonaarden. De getuigenissen zouden subjectief zijn, aangezien er een vete heerst tussen het koppel en de getuigen. “Als het waar zou zijn, was het zelfs een mooi verhaal geweest. Ze stelen de urne van mémétje omdat ze graag zou uitgestrooid worden op het strand – ze maken daar films over. Al eindigen die niet in de rechtbank. Ze blijven erbij dat ze er niks mee te maken hebben”, pleitte hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke.