‘Friend with benefits’ blijft in cel voor moord op Marleen (64) in Oostende

Elvir S. (33) blijft voorlopig in de gevangenis. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend. De Noord-Macedoniër verblijft sinds maart vorig jaar in de cel op verdenking van de moord op Marleen V.L (64). Het slachtoffer werd vermoord in Oostende, waarna haar lichaam gedumpt werd in Koewacht.

De politie trof op 21 maart 2023 in een gracht langs het Zeeuwse Koewacht het levenloze lichaam van Marleen V.L. Het 64-jarig slachtoffer – dat vanuit het binnenland aan de kust was komen wonen voor een beter leven – bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Tijdens haar verblijf aan zee kwam de zestiger in contact met Elvir S. en zijn gezin. De twee bouwden al snel een goede band op. Marleen werd zelfs meter van het jongste kindje van Elvir S.

Raadkamer

Marleen kwam als redder in beeld toen het gezin in financiële moeilijkheden verkeerde door de gokverslaving van S.. De Oostendse stak hen een paar duizend euro toe, maar eiste dat geld even later onmiddellijk terug. S. kon dat geld niet terugbetalen en besloot met een kompaan het slachtoffer te vermoorden in Oostende, waarna haar lichaam gedumpt werd in Koewacht.

S. legde inmiddels gedeeltelijke bekentenissen af, want hij beweert dat zijn kompaan het merendeel van het werk verrichtte. Die kompaan kon in tegenstelling tot S. wél vluchten naar Noord-Macedonië en blijft zo uit de klauwen van het gerecht.

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de aanhouding van S. met twee maanden te verlengen.