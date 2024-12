Fransman (37) berooft twee oudere dames van juwelen en riskeert drie jaar cel

Een 37-jarige man uit Roubaix beroofde op klaarlichte dag twee oudere dames van hun juwelen in Menen. Er hangt hem drie jaar cel boven het hoofd. Zijn kompaan die als chauffeur fungeerde, riskeert twee jaar. “Mijn cliënte riep nog dat ze haar ketting nog van haar overleden man kreeg, maar blijkbaar kon ze de boom in.”

Een 80-jarige vrouw was op 10 augustus dit jaar met haar rollator op wandel toen ze in de Oude Leielaan in Menen in het Frans aangesproken werd door Hicham K. (37) die haar de weg vroeg. “Mijn cliënte wou die man helpen, maar plots rukte hij haar ketting van haar hals”, beschreef advocaat Michiel Hoet.

“Nadien wandelde hij gewoon weg. Mijn cliënte was een weerloos slachtoffer, ze kon er met haar rollator niet achteraan lopen. Ze had zich bezeerd aan haar duim en was er bijzonder door aangedaan. De gouden ketting met diamant kreeg ze nog van haar overleden echtgenoot. Dat riep ze nog tegen de dief, maar blijkbaar kon ze de boom in. De ketting blijft ook spoorloos. De beklaagden weten zogezegd van niets, maar als we eerlijk zijn dan is die wellicht al lang versjacherd.”

Het parket beaamde dat het om zeer laakbare feiten ging. Kort na de overval op de 80-jarige dame, beroofde Hicham K. nog een 72-jarige vrouw op dezelfde manier. Nadien stapte hij in bij Mohamed B. (45). Hij zou 200 euro gekregen hebben om als chauffeur te fungeren, maar vroeg op het proces de vrijspraak. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat K. de feiten zou plegen.

Medicatie

K. zelf probeerde ook eerst het zonlicht te ontkennen, maar gaf uiteindelijk toe. Hij kon echter niet uitleggen waarom hij de feiten pleegde. In Roubaix heeft de man een eigen winkeltje, drie kinderen en volgens zijn advocaat geen financiële problemen. “Ik was die dag niet goed”, zei K. “Ik was me niet bewust van wat ik deed. Nu ben ik gestopt met medicatie nemen. Ik beloof dat u mij hier nooit meer zal zien.”

K. werd al meermaals veroordeeld, onder meer voor diefstallen. Vonnis op 16 december.