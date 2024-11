Fransman (21) die in Mesen woont in cel voor handel in cannabis

Omwille van financiële problemen. Dat is blijkbaar de beweegreden waarom een 21-jarige Fransman uit Mesen cannabis begon te verhandelen. De man kreeg eerder al celstraffen van vijf jaar en acht jaar. De raadkamer in Ieper verlengde zijn aanhouding.

De politie merkte op een bepaald moment een wagen met Franse nummerplaat op aan de woning van een twintiger in Mesen. Die man en de bestuurder van de auto wisselden daarbij iets uit, wat later drugs bleek te zijn. De politie controleerde de wagen en vond er 1.275 euro en cannabis. Er volgde ook een huiszoeking bij onder meer de Fransman in Mesen en ook daar werd cannabis gevonden. De Mesenaar gaf toe dat hij het spul verkocht in opdracht van de bestuurder van de wagen. Opvallend was dat de man pas enkele maanden terug vrij was uit de gevangenis, na veroordelingen van acht en vijf jaar cel. De verdachte zou beginnen dealen zijn omwille van financiële problemen. De raadkamer van Ieper verlengde zijn aanhouding met een maand. In het dossier blijven ook enkele andere mensen in de cel. De vriendin van de Mesenaar werd op vrije voeten gesteld, maar ze moet zich wel aan voorwaarden houden.