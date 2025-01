Francesco Vanderjeugd voor de rechter: procureur wil 15 maanden celstraf met uitstel

De rechtszaak tegen voormalig burgemeester van StadenFrancesco Vanderjeugd is van start gegaan. Voor de feiten van mogelijke belangenneming vordert de procureur 15 maanden celstraf met uitstel, een effectieve boete en de verbeurdverklaring van de meerwaarde die hij zou gerealiseerd hebben. Dat laatste wil zeggen dat hij de winst die hij haalde uit de verdachte vastgoedtransacties, zou moeten afstaan.

Volgens het openbaar ministerie is er duidelijk sprake van belangenneming. “De burger mag van iemand met een openbaar ambt een zekere integriteit verwachten”, zo zei de procureur dinsdag in Kortrijk. “Met de kennis die iemand vanuit zijn functie heeft, moet zeer omzichtig worden omgesprongen en daarin is de beklaagde schromelijk tekortgeschoten. Hij was als burgemeester op de hoogte van de ontwikkelingsplannen en heeft die kennis gebruikt om die gronden te kopen en enkele maanden later te verkopen tegen een veel hogere prijs, nadat ze in de projecten werden opgenomen.” (LK/PS/Belga)