Failliete bouwondernemer voor de rechter, drie gedupeerden reageren emotioneel: “Ben door een hel gegaan”

De 28-jarige dakwerker en ondernemer S.B. uit Roeselare riskeert een jaar cel en beroepsverbod van tien jaar. De man pleegde verschillende faillissementsmisdrijven. Enkele mensen voelen zich opgelicht en stelden zich burgerlijke partij.

“Ik heb weinig goeds gedaan in mijn jeugd, maar ik kon wel werken. Werken is eigenlijk het enige dat ik kon en kan. En daar ben ik trots op”, vertelde de 28-jarige S.B. De man woont momenteel in Oostende, maar was in de regio Roeselare actief als dakwerker en bouwaannemer.

Fraude

Goed met de handen, iets minder met het hoofd, zo bleek echter. Op 22 september 2022 verkeerde de man in staat van faillissement. De curator besloot een klacht neer te leggen bij het parket. “De facturatie was niet in orde en de bankrekening van de vennootschap werd gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Een half miljoen euro ging zo verloren. Bovendien verkocht hij een voertuig van het bedrijf.”

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de zaak en vroeg naast een celstraf van een jaar ook een maximaal beroepsverbod van twee jaar. Ook zijn ex-partner en mama van zijn kind riskeert zes maanden cel. Zij ontving bedragen van de vennootschap op haar rekening, zogezegd alimentatie.

Gedupeerden voelen zich bedrogen

Vijf personen stelden zich burgerlijke partij, waaronder de curator, maar ook vier personen die zich onheus behandeld voelen door de man. Drie van hen vertelden de rechter wat hen overkwam en werden bijwijlen emotioneel.

Zo getuigde een verpleegster uit Roeselare dat de man werken bij haar had uitgevoerd. “Maar ik heb alles opnieuw moeten doen, waarna hij me ook bedreigde”, klonk het. “Ik ben door een hel gegaan, het water liep gewoon binnen. Ik hoop dat hij nooit nog een vennootschap op zijn naam kan zetten, zulke louche praktijken mogen niet meer voorvallen.”

Een andere vrouw kon haar tranen niet bedwingen. Zij liet drie daken herstellen door B.S. “Ik had 10.000 euro schade nadat heel de muren nat waren. Toen ik een advocaat aansprak, kreeg ik bedreigingen. Ik heb zoveel moeten sparen voor dat geld en hij neemt dat allemaal af. Verschrikkelijk. Nooit nog zou hij een zaak mogen opstarten.”

“Geen systematiek”

De man, die zich liet vertegenwoordigen door advocaat Kris Vincke, gaf toe dat hij zijn administratie niet op orde had. Echter, de gedupeerden oplichten deed hij naar eigen zeggen niet. “Er was nooit een frauduleuze inzet”, aldus zijn advocaat. “Hij deed heel wat werven – dat kun je aan zijn omzet zien – en vier daarvan waren met tekorten. Je kan niet zeggen dat daar een systematiek in zat.”

Er werd een milde straf gevraagd, eventueel onder voorwaarden. De man hoopt ook dat er hem geen beroepsverbod wordt opgelegd. Vonnis op 31 januari. (JDr)