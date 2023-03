Ex-schepen en vader Wim Opbrouck daagt schoonbroer en zus voor rechtbank: “We hebben recht op onze rust, het moet stoppen”

In een laatste poging zijn rust terug te krijgen, heeft Dirk Opbrouck, ex-schepen van Harelbeke en vader van zanger-acteur Wim, zijn schoonbroer en zijn zus voor de rechter gedaagd. Al 5 jaar lang woedt er tussen hen een familievete, met talloze kwetsende en verwijtende sms’jes, kaartjes en Facebookberichten tot gevolg. In de rechtbank stonden beide schoonbroers woensdag voor het eerst sinds lang nog eens oog in oog…

Dirk Opbrouck en zijn zus Vera wonen al 12 jaar op een steenworp van elkaar in Harelbeke. Via de achterkant van hun appartement kunnen ze bij wijze van spreken naar elkaar zwaaien. Maar van vriendelijk zwaaien, is al sinds december 2017 geen sprake meer. “Mijn vrouw en ik werden op 10 december uitgenodigd door Vera en Marc, om het eens te hebben over de echtscheiding van hun zoon”, vertelde Dirk aan de rechter. “Ik maakte een opmerking dat ‘ze dat meisje (de schoondochter, red.) nooit echt hadden aanvaard’.”

Dat schoot bij schoonbroer Marc P. (77) in het verkeerde keelgat. Prompt gooide hij Dirk en zijn echtgenote Colette uit hun appartement. “Ik nam het niet dat wij de schuld kregen van de echtscheiding van onze zoon”, aldus Marc P. “Er was inderdaad een schermutseling, wederzijds, met elk een gescheurde trui tot gevolg.”

Tal van klachten

De ruzie betekende het einde van het contact tussen beide gezinnen en het begin van een familievete. De voorbije jaren dienden Dirk en zijn echtgenote tal van klachten in wegens belaging. Vooral tegen Marc P., maar in zijn zog ook tegen zijn echtgenote Vera. “Talloze sms’jes, berichten op Facebook, kaartjes met de foto van een zieke Vera waarin hij hen verwijt niet meer naar haar om te kijken en haar genezing te hypothekeren, dreigementen dat hij hun kleinkinderen iets zal aandoen”, somde advocaat Jan Leysen op. “Niet alleen naar hun (schoon-)broer en schoonzus maar naar iedereen in hun entourage, zelfs naar de huisarts of naar De Dolfijntjes. Marc gaf tijdens een verhoor zelfs toe dat hij het uit verveling doet en nooit zal stoppen.”

“Die man is ziek en kent geen schaamte”, richtte Jan Leysen de pijlen nog eens op Marc P. “We zijn 5 jaar door het slijk gesleurd in Harelbeke”, vulde Dirk Opbrouck zelf nog aan. “Nooit heb ik gereageerd maar het is genoeg geweest. Ik ben ten einde raad.”

Rechtstreekse dagvaarding

De jarenlange klachten resulteerden niet in een vervolging door het parket waardoor Dirk Opbrouck en zijn echtgenote samen met hun advocaat het heft zelf in handen namen en via een rechtstreekse dagvaarding Marc P. en Vera Opbrouck voor de rechter daagden. Het parket pikte dit keer wél hun wagonnetje aan en vroeg een (voorwaardelijke) celstraf van 8 maanden voor Marc P. en 3 maanden voor Vera Opbrouck. “Ze zijn al verschillende keren gevraagd te stoppen maar het blijft duren”, aldus de openbare aanklager. “Ze hebben niet het recht frustraties op hun familieleden te blijven uiten.”

Enkel verliezers

Marc P. verdedigde zich zonder advocaat voor de rechter. Zijn echtgenote Vera is ernstig ziek en bleef thuis. “Natuurlijk ben ik kwaad dat Dirk niet meer naar zijn zieke zus omkijkt”, aldus de man. “Ik gaf hen drie keer de kans om vrede te sluiten: bij de diagnose van borstkanker bij Vera, toen ze een hartinfarct kreeg en bij de dood van onze zoon. Ze kwamen zelfs niet op de begrafenis opdagen. Een groot deel van de familie negeert ons en kiest hun kant, wellicht ook omdat ze fan zijn van Wim. Ik heb gesmeekt om vrede te sluiten, zonder elkaar nog als vrienden of familie te beschouwen. Maar wat gebeurt er? We worden voor de rechtbank gesleept. Dat vind ik ondankbaar. 50 jaar lang heb ik hen geholpen. Ik ben bijna 78 jaar en ben nog nooit met politie of justitie in aanraking gekomen. Hier zijn geen winnaars, we zijn beiden verliezers. Enkel advocaten winnen er bij.”

De openbare aanklager drong tot slot nogmaals aan een einde te maken aan de jarenlange belaging. “We willen gewoon dat het stopt’, aldus nog Dirk. De rechter velt op 26 april een vonnis. (LSi)