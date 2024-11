Ex-koppel veroordeeld voor reeks diefstallen: “Als Bonnie en Clyde regio onveilig gemaakt”

Een voormalig koppel uit Roeselare is veroordeeld voor een reeks diefstallen. Ze gingen onder meer met twee dure racefietsen van een jonge cyclocrosser uit Roeselare aan de haal. Druggebruik speelde ook hier een rol.

Op 27 november 2022 stelden de ouders van een jonge cyclocrosser vast dat er in hun camper was ingebroken. Dieven gingen met twee dure racefietsen aan de haal. Via Facebook deden ze een oproep tot getuigen. Plots meldde een dame dat de fietsen via internet te koop werden aangeboden door Nick B. (35) en Rebecca D. (43). “Fietsen was zijn leven”, vertelde de moeder van de jonge cyclocrosser. “De diefstal van de fietsen was een zware domper”, vulde advocaat Filip De Reuse aan. “Hij was er kapot van. De beklaagden maakten als een soort Bonnie en Clyde de Roeselaarse regio onveilig.”

Drugs

Het voormalig koppel stond immers nog terecht voor enkele andere diefstallen, zoals een step en kledij. Enkel Nick B., die ondertussen naar Ingelmunster is verhuisd en niet meer samen is met Rebecca D., liet zich door een advocaat vertegenwoordigen. “Hij had geen adres, geen job en was verslaafde aan heroïne”, klonk het. “Op vandaag heeft hij wel een adres, een werkloosheidsuitkering en laat hij zich voor zijn drugsverslaving begeleiden.” Hij vroeg en kreeg een celstraf, van vijftien maanden, met begeleidende voorwaarden. Zijn ex-vriendin kreeg wel een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro. (LSi)