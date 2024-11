Ex-ICT’er Brugs ziekenhuis voor rechter na hacken privéfoto’s van honderden vrouwen op werk: “Dertigtal vrouwen stellen zich burgerlijke partij”

Liefst 950 vrouwen schreef het openbaar ministerie aan als mogelijk slachtoffer van een 42-jarige ex-ICT’er van het Brugse ziekenhuis AZ Sint-Jan. C.P. uit Zedelgem zou in zijn functie lange tijd computers van vrouwelijke collega’s gehackt hebben op zoek naar privéfoto’s en vooral naaktbeelden. Van 35 vond hij er. Een dertigtal vrouwen stelde zich dinsdag op de inleidingszitting in Veurne burgerlijke partij naast het AZ, dat 97.000 euro schadevergoeding vraagt. “Wij zullen de feiten alvast betwisten”, zegt meester Bart Bleyaert namens C.P.

Liefst 950 potentiële slachtoffers, allemaal vrouwen. Die schreef het openbaar ministerie in Veurne de afgelopen allemaal aan in de zaak van ICT’er C.P. uit Zedelgem. Die man was lange tijd verbonden aan het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge tot eind 2021 ontdekt werd dat hij lange tijd computers hackte van vrouwelijke collega’s. De 950 vrouwen zijn allemaal huidig of ex-medewerkers van het AZ Sint-Jan. Uiteindelijk stellen een dertigtal van hen zich effectief burgerlijke partij.

Pikante beelden

C.P. moest als ICT’er vaak hun werk-computers ‘overnemen’ maar zou zich daarbij toegang verschaft hebben tot persoonlijke gegevens, ook op hun privécomputer. Zo was hij op zoek naar foto’s, en bij voorkeur pikante plaatjes of naaktbeelden. “Van 35 vrouwen heeft hij ook effectief naaktbeelden gevonden, die hij netjes verzamelde in mappen op zijn computer. Het ging zelfs zo ver dat hij na de geboorte van zijn eigen kind foto’s ging zoeken van de vroedvrouwen die hielpen bij de geboorte”, zegt een advocaat die een slachtoffer bijstaat.

Ziekenhuis eist 97.000 euro

Dinsdag werd er de inleidingszitting in de rechtbank van Veurne waar C.P. onder andere terechtstaat voor externe en interne hacking, valsheid in informatica en misbruik in vertrouwen. Een dertigtal vrouwen stelde zich al dan niet met een advocaat burgerlijke partij. Zij eisten tussen een euro en 2.500 euro morele schadevergoeding, afhankelijk van of er effectief beelden gevonden waren. Het Brugse AZ eist liefst 97.000 euro van C.P., vooral vanwege interne en externe manuren aan een firma om alles in kaart te brengen. “Wij brachten alle personeelsleden op de hoogte om hun paswoorden te wijzigen toen we ontdekten dat er iets aan de hand was”, zei algemeen directeur Hans Rigauts daar eerder over. “Voor het ziekenhuis was het pijnlijk dat iemand ons vertrouwen zo geschonden heeft.” C.P. werd op 20 december 2021 ontslagen.

Betwisting

De zaak in Veurne werd uitgesteld naar 29 april volgend jaar. In die tussentijd zullen zowel de burgerlijke partijen, als het openbaar ministerie als de advocaat van C.P. hun standpunten op papier zetten. “Wij zullen de zaak alvast betwisten want C.P. blijft erbij dat hij hiervoor niet verantwoordelijk is. Op de zitting zullen we daarover toelichting geven”, besluit meester Bart Bleyaert. (JH)