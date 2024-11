Enkelband voor vermeende handlanger van valse bankmedewerker in De Haan

In een onderzoek naar een poging tot oplichting door valse bankmedewerkers heeft de Brugse raadkamer een 21-jarige Bulgaarse Gentenaar onder elektronisch toezicht geplaatst. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaat niet in beroep tegen die beslissing. Een 19-jarige verdachte blijft wel een maand langer in de cel.

Een vrouw uit De Haan werd op zondag 24 november opgebeld door een zogenaamde bankmedewerker, die beweerde dat er verdachte transacties op haar rekening gebeurden. Tijdens dat gesprek kreeg het slachtoffer allerlei vragen in een poging om haar bankgegevens te achterhalen. De valse bankmedewerker zei ook dat er een collega zou langskomen om haar te helpen en om haar bankkaart met bijhorende code op te halen. De vrouw rook onraad en verwittigde de politie.

Dankzij het alerte slachtoffer kon de lokale politie van Bredene-De Haan een 19-jarige verdachte inrekenen aan haar woning in Klemskerke, een deelgemeente van De Haan. Ook een tweede man werd ter plaatste opgepakt. De 21-jarige verdachte zat even verderop in de straat in een voertuig te wachten. Na verhoor werden beide verdachten door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot oplichting. Het gaat om Gentenaars van Bulgaarse origine.

Raadkamer

Vrijdagochtend plaatste de Brugse raadkamer een van de verdachten onder elektronisch toezicht. Dat betekent dat hij zijn voorhechtenis thuis mag uitzitten met een enkelband. Volgens de verdediging wist hij niet waarom hij zijn kameraad naar De Haan moest voeren. De raadkamer oordeelde dat die verdachte wel minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.