Elfkoppige bende veroordeeld voor grootschalige drugshandel vanuit België naar VK

Elf mannen zijn dinsdag door de Kortrijkse rechtbank veroordeeld tot celstraffen tussen twee en zeven jaar voor hun aandeel in een grootschalige drugstrafiek vanuit België en Nederland naar Groot-Brittannië. De rechtbank sprak ook een verbeurdverklaring uit van meer dan 960.000 euro. In een Airbnb in Staden werd voor 21 miljoen euro aan drugs aangetroffen.

De bal ging aan het rollen na een anoniem telefoontje aan de politiezone Grensleie. Op een parking aan de industriezone in Gullegem werden dozen vanuit een gehuurde bestelwagen overgeladen in een vrachtwagen met een Engelse nummerplaat. In de dozen bleek 11 kilogram cocaïne te zitten. De track-and-trace van de huurwagen leidde de speurders naar een Airbnb in de Roeselaarsestraat in Staden. Bij een huiszoeking troffen ze liefst 117 kilogram cocaïne, 63 kilogram heroïne en 480 kilogram ketamine aan. De drugs hadden een straatwaarde van om en bij de 21 miljoen euro.

Straffen

Volgens het openbaar ministerie was Ronald C. de chef van de afdeling op het Europese continent. “Zijn gsm leest als een dagboek van een drugsbaron”, zei de procureur tijdens het proces. C. werd dinsdag veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en een geldboete van 60.000 euro, plus een verbeurdverklaring van 750.000 euro. Matthew Q. stuurde de handel aan vanuit het buitenland. Hij kreeg een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 40.000 euro. Andere bendeleden leverden hand-en-spandiensten bij het verpakken van de drugs of tijdens de transporten. Zij kregen straffen van twee tot vier jaar en ook een deel van hun drugswinsten werden verbeurd verklaard. Een betrokkene kreeg een werkstraf van 200 uur en nog drie anderen werden vrijgesproken.