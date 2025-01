Elf verdachten veroordeeld voor ‘vishing’, hoofdverdachte vrijgesproken

“Hallo, er zijn verdachte bewegingen op je bankrekening vastgesteld. Een medewerker van de bank komt zo meteen je bankkaart ophalen.” Voor een tiental gedupeerden was dit gesprek aan de telefoon de start van een oplichting waarbij tienduizenden euro werden buitgemaakt. Twaalf verdachten stonden voor de rechter in Kortrijk terecht voor hun betrokkenheid. De hoofdverdachte, een amateurvoetballer, werd vrijgesproken.

“Een bankmedewerker beweerde aan de telefoon dat er 800 euro van de rekening was gehaald”, aldus advocate Stéphanie Van den Broeke. “Korte tijd later belde een dame aan om de bankkaart door te knippen en op te halen. Maar toch zijn er met die kaart geldafhalingen en aankopen gedaan, ter waarde van 7.000 euro.” “Typische bankkaartfraude, heel georganiseerd, vanuit Nederland”, aldus de openbare aanklager. “De bankkaarten worden doorgeknipt, maar niet de chip. De bankkaarten worden opnieuw aan elkaar gekleefd en gebruikt. Er zijn bellers, valse bankmedewerkers, geldafhalers, chauffeurs, leden die aangekochte goederen zoals horloges of dure elektrische apparaten afhalen, pionnen die voertuigen huurden, die hun bankrekening laten gebruiken om geld op te storten, … Vooral zeventig- of tachtigplussers zijn slachtoffer.”

Meer dan 136.000 euro

Het onderzoek naar de ‘vishingbende’ startte op 27 januari 2023, toen Samya M. (21) uit Merchtem in Aalst opgepakt kon worden toen ze met de gestolen bankkaart van een gezin uit Harelbeke een aangekocht horloge van zo’n 12.500 euro bij een juwelier wou komen ophalen. Enkele dagen voordien had ze al een horloge van ruim 5.000 euro meegekregen, maar de juwelier rook onraad. Tijdens het verdere onderzoek konden pionnen van de oplichtingsbende uit Aalst, Lede, Genk en Nederland opgepakt en aangehouden worden. Ze maakten slachtoffers in Kuurne, Ingelmunster, Aalst, Ninove, Schoten, Harelbeke, Lendelede, Evergem en Antwerpen. “In totaal bracht de oplichting meer dan 136.000 euro op”, aldus de openbare aanklager. “Maar wellicht is dit slechts het topje van de ijsberg.”

De twaalf verdachten riskeerden celstraffen van één tot vier jaar en boetes van 800 tot 4.000 euro. Eén voor één minimaliseerden ze hun rol en vroegen een werkstraf of voorwaardelijke straf. Volgens de openbare aanklager had amateurvoetballer Joël M. (24) uit Genk een leidende rol en gaf hij aan anderen instructies via Snapchat. Er hing hem met vier jaar celstraf de zwaarste straf boven het hoofd. De Nederlandse jongeman ging vol voor de vrijspraak. “Twee Snapchataccounts worden aan hem toegewezen, maar dat ontkennen wij”, aldus advocate Amber Nabli. “Er wordt gezegd dat de houder van dit account een Belgisch accent had, terwijl Joël van Nederlandse origine is. Er is een iPhone 14 gebruikt, hij heeft een iPhone 13.” De jongeman vloog zes maanden in voorhechtenis. “Het maakte alles in één keer kapot”, klonk het. “Ik speelde ook mijn voetbalcontract kwijt. Maar nu ben ik op het goede pad en actief als life-enbusinesscoach.”

Vonnis

De rechter volgde die redenering en sprak Joël M. als enige over de hele lijn vrij. In een andere phishingzaak werd hij wel al veroordeeld op 7 januari. Toen kreeg hij een grotendeels voorwaardelijke celstraf van twee jaar. De elf andere beklaagden werden wél door de rechtbank veroordeeld. Ze kregen werkstraffen van 70 tot 170 uren of grotendeels voorwaardelijke celstraffen van tien tot achttien maanden. Brad M. (24) uit Aalst, die verstek liet gaan, kreeg als enige een volledig effectieve celstraf, van twee jaar. Er zijn boetes voor zo’n 11.200 euro en verbeurdverklaringen van zo’n 27.000 euro uitgesproken. (LSi)