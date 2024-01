Eigenaar bouwmateriaal vraagt vrijspraak nadat hij onbetaalde spullen terugnam van werf

De eigenaar van een zaak in bouwmaterialen vraagt de vrijspraak in de rechtbank van Veurne waar hij terechtstaat voor vermeend diefstal. Hij ging op een werf in Diksmuide een hoop materiaal terug opladen omdat de factuur onbetaald bleef. Ook het openbaar ministerie verzet zich niet tegen de vrijspraak.

De zaak gaat al meer dan drie jaar terug in de tijd. Op 20 mei 2020 verdwenen er op een werf in Diksmuide plots tal van bouwmaterialen, waaronder isolatie. De eigenares van de werf ging op onderzoek en kon via haar overburen, en een familielid met een camera die in dezelfde straat woont, achterhalen dat de zaakvoerder van een zaak in bouwmaterialen de spullen was komen ophalen met zijn vrachtwagen. Ze diende pas op 19 februari 2021 klacht in. Na onderzoek besloot de raadkamer in Veurne echter om de man niet te vervolgen omdat er geen indicatie van schuld was. De vrouw trok echter naar de KI die de man alsnog verwees. “Gelet op onze eerste vordering verzetten wij ons niet tegen de vrijspraak”, liet het openbaar ministerie nu weten. De vrouw blijft wel een hoge schadevergoeding vragen.

Onbetaalde factuur

Dat was niet naar de zin van advocaat Thomas Bailleul. “De raadkamer oordeelde eerder al dat er geen indicatie was van schuld, maar bewijs van schuld is er zeker niet. Die bouwmaterialen werden geleverd op de werf, maar de factuur bleef onbetaald, wat men aan de overzijde ook beweert. Er staat op de factuur dat de goederen tot de betaling zijn eigendom blijven, dus ging hij die opnieuw ophalen. Daarmee deed hij dus niets strafbaars. Als dit al een zaak is, dan eerder een burgerrechtelijke. Ik vraag de vrijspraak.” Vonnis op 6 februari. (JH)