Effectieve celstraf voor geweld tegen vriendin én schoonmoeder: “Ze moeten gewoon van de drugs af”

“Het spijt me, maar je dochter is opnieuw samen met hem. Ze belden me vrijdag vanuit de auto.” Advocate Ine Lievens had weinig opbeurend nieuws voor een vrouw uit Harelbeke, die zich net burgerlijke partij had gesteld tegen de 34-jarige agressieve (ex?) vriend van haar dochter. “Ze wil mij alleen maar in de gevangenis”, vond de schoonzoon. En de rechter sprak inderdaad een effectieve celstraf uit.

Sinds 2021 had Roy D. een relatie. Niet alleen volgens de schoonmoeder, maar ook volgens de openbare aanklager verliep die met ups en downs, en veelvuldige klappen. “Met een schroevendraaier in de rug gestoken, aan het haar getrokken, in een wurggreep gehouden, met nietjes in het hoofd geschoten, omver geduwd en over straat gesleurd, …”, volgde een opsomming van het geweld dat D. tegen zijn vriendin had gebruikt. Eind oktober 2023 kwam een einde aan de relatie en trok het meisje opnieuw bij haar moeder in. Maar dat was niet het einde van de lijdensweg, alleszins niet voor de moeder. Op 27 oktober 2023 wou D. opnieuw verhaal halen en zijn ex spreken. Haar moeder wilde dat verhinderen, maar er volgde een schermutseling.

Drugs

Voor het partnergeweld en het geweld tegen zijn schoonmoeder riskeerde Roy D. een celstraf van achttien maanden. Het is niet voor het eerst dat hij met het gerecht in aanraking kwam voor partnergeweld. Voor zijn schoonmoeder heeft hij geen goed woord over. “Ze wil me alleen maar in de gevangenis”, zo klonk het. “Ik heb ‘moord’ in zijn ogen gezien”, aldus de vrouw. “Ik ben bang geworden, sluit sindsdien ramen en vensters.”

De vrouw liet zich in enkele berichten naar haar schoonzoon ook niet onbetuigd. ‘Ik hoop dat je sterft, dik vet zwijn’, luidde het in niet mis te verstane woorden. Roy D. bekende het partnergeweld en ‘een duw’ tegen zijn schoonmoeder. Hij vroeg een straf met begeleidende voorwaarden. “Zowel hij als zijn vriendin moeten gewoon van de drugs af”, vond ook advocate Ine Lievens. D. zat zowat een half jaar in voorhechtenis, maar is ondertussen voorwaardelijk vrij. En dus ook opnieuw samen met zijn vriendin. “Ik vermoedde al zoiets”, zuchtte zijn schoonmoeder. Of het ooit nog goed komt met haar schoonzoon… De rechter ging alvast niet in op zijn vraag naar een voorwaardelijke straf, maar sprak vijftien maanden effectieve celstraf en een boete van 400 euro uit. De schoonmoeder kreeg een schadevergoeding van 500 euro toegekend. (LSi)