“Een slechte beslissing om snel geld te verdienen”: vrienden veroordeeld voor verkoop cannabis

“Schandalig. Iemand zeven maanden in voorhechtenis houden voor wat verkoop van cannabis.” Advocaat Thomas Vandemeulebroucke wond zich op de correctionele rechtbank in Kortrijk op over de lange periode dat een 21-jarige jongeman uit Wevelgem na zijn arrestaties achter de tralies moest blijven. Samen met een vriend uit Kuurne stond hij terecht voor de cannabishandel. Ze kregen vandaag hun vonnis te horen.

De twee vrienden uit Kuurne en Wevelgem konden op 6 juni in Moeskroen met lachgas en 630 euro in een auto betrapt worden. Onderzoek van hun gsm deed vermoeden dat ze zich met de verkoop van drugs bezig hielden. Er volgden huiszoekingen waarbij 450 gram cannabis in een rugzak van Mohammed K. (21) uit Wevelgem kon gevonden worden. In Kuurne vonden de speurders niets bij Ibrahim A. (20). Beiden vlogen in de cel. En daar bleef K. zeven maanden. Aan de rechter vroeg hij een milde werkstraf op te leggen. In Antwerpen kreeg hij al een werkstraf van 180 uren voor drugshandel in ongeveer dezelfde periode. “Ik dacht snel wat geld te verdienen, maar kijk, was dat me een slechte beslissing”, aldus K. zelf.

Ibrahim A. ontkende iets met de drugshandel van zijn vriend te maken te hebben. “Hij had veel contact met hem, maar het waren dan ook vrienden”, aldus advocate Floor Ameye. “De huiszoeking was negatief en ondervraagde afnemers kenden hem niet.”

Vonnis

De invoer van joints vanuit Nederland en het bezit van het lachgas betwistte hij niet. Hij moet van de rechter nu een werkstraf van 70 uren uitvoeren en een boete van 1.000 euro betalen. Mohammed K. is ondertussen op vrije voeten en moet van de rechter niet meer terug naar de cel. Hij veroordeelde hem tot een celstraf van achttien maanden, maar enkel de periode van voorhechtenis geldt als effectieve straf, naast een boete van 4.000 euro. (LSi)