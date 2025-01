“Een kleine tik, ja, maar niet geslagen”: vader terecht voor klappen aan kinderen en ex-partner

“Ik heb ze niet geslagen, wel vastgepakt.” Quasi onverstaanbaar murmelde een 39-jarige man uit Kortrijk een uitleg naar rechter tijdens zijn proces voor partnergeweld en agressie tegen zijn twee minderjarige kinderen. “Alcohol is een rode draad”, vatte de rechter het kernachtig samen.

Op 26 september 2023 liep bij de politie de melding binnen dat een vrouw bij de keel was gegrepen. Bij aankomst van de agenten was het slachtoffer naar de buren gevlucht. Niet alleen was ze geslagen, onder de douche had Jeremy B. plots ook de kraan van koud naar heet veranderd en raakte ze ei zo na verbrand. B. bleek onder invloed van alcohol en voor de ogen van de agenten trok hij zijn dochter bij de haren. Later zou ook zijn zoon over een bijtwonde en een rode kaak na een klap van zijn vader getuigen.

“Ik gaf wel eens een tik als verwittiging aan de kinderen”, aldus V. “Maar ik heb niet geslagen, ze hadden geen ‘zeer’ (pijn, red.).” “Drink je nog veel alcohol?”, vroeg de rechter zich af nadat ze had vastgesteld dat er verschillende getuigenissen over overmatig alcoholgebruik waren. “Matig”, antwoordde B. “En ben je ook bereid volledig te stoppen?”, vervolgde de rechter. Het begon in het hoofd van B. te stormen en hij bleef aarzelen om te antwoorden. “Ik ga naar de psycholoog en probeer me te herpakken. Ik ben bereid voorwaarden te volgen”, aldus nog B., die zichzelf voor de rechtbank verdedigde, zonder advocaat. De openbare aanklager vorderde een celstraf van twaalf maanden. Vonnis op 10 februari. (LSi)