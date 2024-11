Duo veroordeeld voor inbraak bij ondernemer en diefstal dure ring: “Ik gebruik bivakmuts tijdens mijn job”

600 euro cash maar vooral een gouden ring met diamanten van 31.500 euro. Dat verdween op 28 september 2023 bij een inbraak in de woning van een ondernemer in Marke (Kortrijk). Twee Nederlandse verdachten zijn door de rechter ondanks hun ontkenning veroordeeld voor hun betrokkenheid.

Op camerabeelden aan de woning van de eigenaar van een bekende elektrozaak was te zien hoe om 21.15 uur twee verdachten uit het struikgewas kropen en de oprit van de woning opwandelen. 41 minuten later lijkt de klus geklaard. En dat allemaal terwijl de eigenaars buiten in de tuin aanwezig waren. Zij merkten de inbraak pas later op en verwittigden de politie.

Op de camerabeelden was tijdens het onderzoek een wagen met Nederlandse nummerplaat te zien, van de vriendin van verdachte Bobby V. (31) uit het Nederlandse Den Haag. De wagen werd geseind en kon op 5 oktober in Sint-Truiden langs de kant gezet worden. In de auto: Bobby V. en buur Boubkar O. en een heleboel inbrekersmateriaal en bivakmuts. Uit de surfgeschiedenis van hun gsm bleek dat ze naar ‘rijkste Belgen’ en de ‘waarde van diamanten’ hadden gezocht. “Ze zijn er dus gloeiend bij”, vond advocaat Hannes Colpaert.

Bewijst niets

“Maar dat bewijst niets”, aldus de advocaat van Bobby V. “Die bivakmuts gebruikt hij tijdens zijn job als asbestverwijderaar en op camerabeelden zijn geen personen herkenbaar. Het enige aanknopingspunt is de wagen van zijn vriendin die op het ogenblik van de inbraak in Marke passeert. Maar wie zat in die wagen?” O. daagde niet voor de rechter op en kreeg een volledig effectieve celstraf van 18 maanden.

Voor Bobby V. blijft die volledig voorwaardelijk. Er was nogal wat discussie over de precieze waarde van de ring maar de rechter hakte de knoop door en kende een schadevergoeding van 19.700 euro toe, onder meer op basis van een waardebepaling door een Kortrijkse juwelier. Iets meer dan 12.000 euro was al door de verzekering vergoed.

