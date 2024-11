Drugsverslaafde uit Kortrijk veroordeeld voor geweld tegen agent: “Al 40 veroordelingen, dit moet stoppen.”

Een 42-jarige man uit Kortrijk is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een nieuwe, effectieve celstraf van 10 maanden voor geweld tegen een agent. De voorbije jaren verzamelde hij al 40 veroordelingen, vooral voor drugs en geweld.

Op 29 oktober 2023 kreeg Steven C. het in Kortrijk met een politie-inspecteur aan de stok. De agent had net een gestolen voertuig teruggevonden en vorderde een takeldienst om de wagen weg te takelen. Dat was niet naar de zin van C.

Gebroken pink

Wat volgde was een schermutseling waarbij de radio van de agent werd afgetrokken en zijn pink brak. “Later zette hij in het ziekenhuis ook nog eens de boel op stelten”, aldus de openbare aanklager.

“Laakbaar gedrag voor iemand die al 40 veroordelingen op zijn kerfstok heeft.” C. betwistte niet maar gaf aan dat het niet zijn bedoeling was de agent te verwonden. Hij gaf toe met een alcohol- en drugsprobleem te kampen.

