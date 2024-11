Drie mannen aangehouden voor ramkraken in Sint-Martens-Latem en Roeselare

In een onderzoek naar ramkraken in Sint-Martens-Latem en Roeselare heeft de onderzoeksrechter in Gent drie mannen aangehouden en de Gentse jeugdrechter één minderjarige verdachte in een gesloten instelling geplaatst. Drie andere minderjarigen werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

Op 24 november werd een ramkraak gepleegd op een filiaal van groothandel voor elektrisch materiaal Rexel aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. Er werd daarna een wagen geïntercepteerd en daarbij werden twee personen opgepakt. Ze werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent, die hen liet aanhouden. De raadkamer in Gent bevestigde vrijdag de aanhoudingen.

Een tweede voertuig werd achtervolgd tot in Kortrijk en daar klemgereden. Er waren vier personen aan boord die allen minderjarig bleken te zijn. De vier minderjarigen werden voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent. Eén van hen werd geplaatst in een gesloten instelling en de drie anderen mochten beschikken onder strikte voorwaarden.

Woensdag werd ten slotte in Ieper een voertuig onderschept dat geseind stond in het kader van dit onderzoek. De bestuurder werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en werd aangehouden. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Gent, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.