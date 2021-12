Drie (ex-)schepenen van De Haan voor de rechter

Drie (ex-)schepenen en de ICT-verantwoordelijke van De Haan zullen zich effectief in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hacking, heling of allebei. De raadkamer van Brugge verwees het viertal woensdagmorgen naar de rechtbank. Wellicht zullen hun advocaten daar ook vol voor de vrijspraak gaan.

Alle vier naar de correctionele rechtbank. Drie (ex-)schepenen en de ICT-verantwoordelijke van De Haan weten wat hen te wachten staat. Het parket wou hen vervolgen voor heling, hacking of beide. De advocaten van de (ex-)schepenen gingen daar niet mee akkoord en vroegen de raadkamer om hen niet te vervolgen. Maar de raadkamer volgde uiteindelijk het parket en stuurde de zaak naar de correctionele rechtbank.

Belangenvermenging

De drie schepenen wilden het ontslag van bestuurssecretaris Valérie Van den Broucke. Ze verdachten haar van belangenvermenging en wilden die verdenking hard maken. Volgens het gerecht schakelde schepen Kurt Beirens – die werd herverkozen maar ondertussen diende hij zelf zijn ontslag in – de ICT-verantwoordelijke van de gemeente in om de mailbox van de bestuurssecretaris in te kijken. Daarin vond men een mail die de vermoedens volgens hen staafde.

Ontslag geëist

Samen met Marleen De Soete en Marleen Schillewaert-Vercruyce eiste Kurt Beirens in een verhitte gemeenteraad het ontslag van de bestuurssecretaris. Maar daarbij lieten ze blijken dat ze weet hadden van de bewuste mail. Het signaal voor de bestuurssecretaris om op haar beurt klacht in te dienen. En dat zette het gerecht in beweging.

De ICT-verantwoordelijke werd verhoord en praatte de drie andere betrokkenen aan de galg. Hij verklaarde dat Kurt Beirens hem de opdracht gaf om in de mailbox te neuzen. De twee andere betrokkenen worden nu vervolgd voor heling van de mail in kwestie. De ICT’er zelf wordt er ook van verdacht in de computer van de toenmalige burgemeester en gemeentesecretaris te kijken.

“Geen misdrijf”

Het trio (ex-)schepenen ontkent alle betichtingen. Volgens hen werd nooit gevraagd om in die mailbox te kijken. “En zelfs als dat wel het geval zou geweest zijn, is het arbeidsreglement heel duidelijk. Bij vermoedens van onregelmatigheden mag het bestuur in de mailbox van medewerkers kijken. Dus wij zijn ervan overtuigd dat er geen sprake is geweest van een misdrijf”, zei Pieter-Jan Dens, advocaat van twee betrokkenen.

Wellicht gaan alle verdachten binnenkort in de rechtbank ook vol voor de vrijspraak. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak precies zal voorkomen. (TL)