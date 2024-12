Drankverslaafde Bruggelinge bijt partner en slaat haar 12-jarige dochter wanneer die tussenbeide komt

Een 41-jarige Bruggelinge heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld. M.V. sloeg ook haar 12-jarige stiefdochter.

Op 11 mei vorig jaar snelde de politie naar de woning van het gezin in Assebroek. Buiten stond de toenmalige vriend van beklaagde M.V. de agenten op te wachten. Er hing bloed onder zijn oog en ter hoogte van zijn neus. Hij vertoonde ook een bijtwonde ter hoogte van zijn linkeroksel. Zijn toen 12-jarige dochter was zwaar aan het wenen en had een buil op het voorhoofd.

De vader verklaarde dat zijn relatie met de beklaagde voorbij was en dat ze een huurwoning zocht. Maar die avond hadden ze ruzie gekregen over de aanmaak van een online huurprofiel. De vrouw had hem daarbij geduwd en geslagen. In een poging haar te bedaren had hij haar vervolgens naar de grond gebracht. Hierop was zijn dochter tussenbeide gekomen en had ze eveneens een slag gekregen van haar stiefmoeder.

Alcoholverslaving

De vrouw beweerde evenwel dat ze zich enkel verweerde tegen de agressie van haar ex. Maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan. De politie had ook geen verwondingen bij haar vastgesteld. In het verleden waren al vaker tussenkomsten geweest door de alcoholverslaving en psychische problemen van de vrouw. Intussen liet ze zich een periode opnemen in de psychiatrie.

De komende drie jaar moet M.V. zich onder meer onthouden van alcohol. Ze moet haar begeleiding ook verderzetten. Zoniet kan haar celstraf effectief worden.

(AFr)