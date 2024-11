DNA nekt inbreker die toesloeg in Brugse woning: een jaar effectieve celstraf

Een 41-jarige Serviër heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor een woninginbraak in Brugge. Het was DNA dat Zelko T. aan de feiten linkte. De man kwam niet opdagen voor zijn proces.

Op 22 september vorig jaar kreeg een woning in Brugge ongewenst bezoek. De dader ging aan de haal met onder meer een horloge, kleding en manchetknopen. Volgens het slachtoffer hadden de spullen een totale waarde van ongeveer 1.500 euro.

Meerdere veroordelingen

Aanvankelijk ontbrak elk spoor van de daders. Maar uiteindelijk zorgde DNA-onderzoek voor een doorbraak. Zelko T. kon op die manier als verdachte geïdentificeerd worden. De 41-jarige Serviër liep al meerdere veroordelingen op in Frankrijk. In 2009 werd hij ook al eens veroordeeld in Namen.

De beklaagde kon evenwel nooit worden opgepakt of verhoor. Hij kwam ook niet opdagen voor zijn proces in de Brugse rechtbank. (AFr)