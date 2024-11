Diksmuideling jaar naar cel voor herhaaldelijk partnergeweld: “De drugs maakt u onnozel”

Een man uit Diksmuide kreeg een jaar effectieve celstraf nadat hij in april tweemaal partnergeweld pleegde op zijn vrouw. Daarbij trok hij zelfs plukken haar uit van de dame. De rechter was niet mals voor D.W. “U heeft geen schuldinzicht en het feit dat u dagelijks drugs neemt, maakt een mens onnozel.”

Zowel op 4 april als op 10 april van dit jaar werd de politie opgeroepen naar de woning van D.W. en zijn vrouw in Diksmuide. Telkens gebeurde dat na een noodkreet van de vrouw. Toen de politie de eerste keer arriveerde, zagen ze duidelijk dat de vrouw slagen had gekregen, maar toch weigerde de vrouw om klacht in te dienen. Veel kon de politie dan ook niet doen, al werd de vrouw bij herhaaldelijk geweld wel geïnformeerd over een vluchthuis.

Amper zes dagen later moest de politie na een nieuwe oproep weer tussenbeide komen. “Deze keer stond het gezicht van de vrouw duidelijk gezwollen en waren bij haar zelfs plukken haar uitgetrokken”, sprak de rechter. “Dat D.W. volhoudt dat ze eigenlijk tot tweemaal toe van de trap was gevallen, mist elke geloofwaardigheid. Op zijn gevraagde vrijspraak wordt dan ook niet ingegaan. Het is zo dat de beklaagde toegeeft dat hij dagelijks drugs gebruikt en dat maakt een mens onnozel. Hij heeft geen enkel schuldinzicht en kan dan ook geen enkele gunst genieten.”

De man kreeg één jaar cel en 800 euro boete. Binnenkort staat hij nogmaals voor de rechter voor meerdere zaken. (JH)