Dieven die bestelwagen van schrijnwerker Joachim (22) stalen, komen met opmerkelijke verklaring: “Wilden naar prostituees, maar reden verkeerd”

Drie Oost-Europeaanse dieven die in september vorig jaar de bestelwagen en al zijn werkmateriaal van schrijnwerker Joachim Roeland (22) uit Diksmuide stalen, hadden dat niet vooraf gepland. Dat zeiden ze in de rechtbank van Veurne. Diezelfde nacht stalen ze ook drie dure stofzuigers uit bestelwagens in Deinze, maar ook dat was ongepland. “Ze wilden eerst naar Duinkerke en dan naar prostituees in Gent gaan, maar reden verkeerd… waarna ze gelegenheidsdieven werden”, klonk het. Ze riskeren 18 en 38 maanden cel.

In de nacht van maandag op dinsdag 24 september vorig jaar werd de Citroën Jumper bestelwagen van schrijnwerker Joachim Roeland (22) uit Diksmuide gestolen. “Een ramp voor een beginnende zelfstandige”, zei Joachim daarover. “Mijn bestelwagen is vijf jaar oud, maar kocht ik vorig jaar voor 28.000 euro. Hij zat vol materiaal: zaagmachines, boormachines, andere materiaal voor schrijnwerkerij, maar ook een stofzuiger en veel klein materiaal. Dat alles kostte me 20.000 euro.”

Door het onderzoek via ANPR-camera’s kwam politie Polder de bestelwagen snel op het spoor, zeker omdat die gevolgd werd door een voertuig met Franse nummerplaat. Een week later werd de bestelwagen teruggevonden in de buurt van Rijsel. Joachim kreeg zijn bestelwagen wel terug, maar alle werkmateriaal was weg.

In de rechtbank van Veurne staan nu drie Oost-Europeanen terecht die in Frankrijk wonen: de 34-jarige B.A., de 29-jarige A.H. en de 31-jarige A.S. De eerste twee riskeren 18 maanden cel, de tweede werd al eens voor gelijkaardige feiten veroordeeld en riskeert 38 maanden cel.

Onderweg naar prostituees

Op hun proces bleek dat het trio dezelfde nacht ook inbraken deed in drie bestelwagens op een industrieterrein in Deinze. Daar stalen ze dure Festool stofzuigers. De advocaat van A.S. had een bijzondere verklaring voor de feiten. “Alle diefstallen waren eigenlijk niet gepland, maar komt omdat ze verkeerd waren gereden. Ze wilden naar Duinkerke, maar via binnenwegen en een haperende auto kwamen ze in Diksmuide terecht. Ze zagen die bestelwagen en de gelegenheid maakte de dief. Vooraf was er nooit over gesproken. Nadien reden ze naar Frankrijk, aten ze iets in een pizzeria en wilden ze nog eens wat prostituees in Gent bezoeken. Maar ze reden alweer verkeerd en belandden in Deinze. Waar ze dan maar de stofzuigers gestolen hebben.” Volgens de eerste beklaagde was hij enkel de chauffeur voor de andere en ‘wist hij van niks’.

Vonnis op 28 januari. (JH)