Diefstal van volle winkelkarren in West-Vlaamse supermarkten levert duo twee jaar effectieve celstraf op

Twee Roemenen hebben voor de Brugse strafrechtbank elk twee jaar effectieve celstraf gekregen voor vijf winkeldiefstallen. In sommige gevallen ging het duo met een volle winkelkar lopen.

Op 25 september 2022 vulden Maria-Petronela C. (34) en Darius P. (34) een winkelkar met sterkedrank en vleeswaren in de Proxy Delhaize in Westkerke. Vervolgens verlieten ze de winkel via de ingang. Hun buit had een totale waarde van ruim 2.200 euro. Onderzoek linkte hen aan vier gelijkaardige feiten in Izegem, Aalter en Sint-Lambrechts-Woluwe. Daar had de buit telkens een waarde van enkele honderden euro’s.

Tijdens zijn verhoor ging Darius P. tot bekentenissen over. Hij had de buit grotendeels doorverkocht, meestal voor de helft van de prijs. Veel tijd om de feiten te plegen had de Roemeen kennelijk niet, want naar eigen zeggen zit hij sinds 2016 bijna onafgebroken in de gevangenis. Maria-Petronela C. beweerde dat ze onder druk stond van haar echtgenoot.

Eerdere veroordeling

De procureur benadrukte dat het koppel zich niet liet afschrikken door een eerdere veroordeling. Amper twee weken voor de feiten in Westkerke, waren ze voor de Hasseltse rechtbank veroordeeld tot twintig maanden cel voor winkeldiefstallen. De twee kwamen evenwel niet opdagen voor hun proces in Brugge. (AFr)