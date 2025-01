Diefstal oldtimer Porsches op Zoute Grand Prix in Knokke brengt Nederlanders voor rechter: “Zo’n oldtimer stijgt elk jaar in waarde”

Zowel in 2017 als in 2019 gingen dieven met peperdure oldtimer Porsches aan de haal op de Zoute Grand Prix in Knokke. Het parket kon drie mannen uit Nederlands-Limburg identificeren en bracht hen maandag voor de Brugse rechtbank, waar ze een celstraf riskeren. Enkele gedupeerden vroegen een fikse schadevergoeding. “De verzekering betaalde ons veel te weinig uit.”

De Zoute Grand Prix tovert het mondaine Knokke elk jaar om in het walhalla van klassieke auto’s en luxe sportwagens. Op zaterdag 12 oktober 2019 – het prestigieuze auto-evenement was toen aan de tiende editie toe – werden er evenwel twee wagens gestolen. Het ging om een zwarte Porsche 911 Turbo, de in de Dumortierlaan geparkeerd stond. Diezelfde avond werd op een parking aan een tankstation in de Kustlaan ook een rode Porsche 911 Super Carrera buitgemaakt.

Dankzij camerabeelden kregen de speurders al snel de Nederlander Tevin D. (24) in het vizier. De man werd drie dagen na de feiten al opgepakt. De twintiger gaf toe dat hij met zijn eigen Fiat Punto naar de badstad was afgezakt en met de gestolen zwarte Porsche naar Nederland terug was gereden.

“Maar hij heeft de wagen niet zelf gestolen”, pleitte advocate Amber Lumbeeck. “Op het moment dat de rode Porsche gestolen werd, was mijn cliënt al op terugweg naar Nederland. Daar had hij dus niets mee te maken.”

Verder onderzoek wees uit dat Tevin D. de dag van de feiten vergezeld werd door Pascal M. (50) en diens zoon Marciano M. (23). Zij konden bovendien ook gelinkt worden aan gelijkaardige diefstal tijdens de Zoute Grand Prix op 6 oktober 2017. In de Heilig Hartlaan werd toen een bordeauxkleurige Porsche 930 Turbo uit 1985 gestolen.

Niet uitgeleverd

Marciano M. was op het moment van de diefstallen in Knokke nog minderjarig en wordt er niet voor vervolgd. Hij staat wel terecht voor diefstal van twee Mercedes Sprinters en poging tot diefstal van een Audi Q5 begin januari 2020 in Maaseik en Dilsen-Stokkem. Maar zowel vader als zoon M. vroegen voor alle feiten de vrijspraak. “Voor de feiten van 2017 kan mijn cliënt sowieso niet veroordeeld worden, want hij werd er niet voor uitgeleverd”, aldus Jan Swennen, de advocaat van Pascal M.

De eigenaar van de bordeaux Porsche 930 Turbo eiste 50.000 euro schadevergoeding. “De verzekering betaalde al 60.000 euro uit maar schatte de waarde veel te laag in”, stelde hij. “Die wagen is volgens ons 110.000 euro waard.”

Bij de eigenaar van de rode Porsche 911 Super Carrera klonk een gelijkaardig verhaal. “De wagen werd volledig gerestaureerd in België wat haar gegeerder maakt. Zo’n oldtimer in topconditie kost 90.000 à 110.000 euro en stijgt bovendien elk jaar in waarde. Maar de verzekeringsmaatschappij hield daar geen rekening mee. Er lagen in de wagen ook twee dure jassen van elk 500 euro.”

De rechtbank doet uitspraak op 3 februari.

(AFr)