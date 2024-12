Dakloze breekt in om warm te blijven: “Een celstraf verdien ik wel maar dat helpt niet”

Amper een maand was hij op vrije voeten toen de 47-jarige H.E. alweer inbrak in een woning in Kortrijk. Hij nam de benen toen hij de bewoonster tegenkwam. “Een celstraf verdien ik wel maar dat helpt niet”, zei E. zelf over de feiten.

De beklaagde H.E. was op zijn zachtst gezegd al geen onbekende voor het gerecht. “Hij verzamelde al een serieus palmares”, sprak de procureur. “Hij is dakloos maar zwerft rond in kraakpanden of in de nachtopvang. Hij heeft geen inkomsten en leeft enkel van diefstallen. Zijn eerdere straffen hadden blijkbaar weinig effect.”

Geen plaats in nachtopvang

Op 25 september vorig jaar kwam H.E. vrij na een eerdere veroordeling, op 29 oktober drong hij via een lichtkoepel een woning in Kortrijk binnen. “Mijn cliënt dacht dat er niemand was en vluchtte toen hij de bewoner tegenkwam”, zei zijn advocaat. “Er was die nacht geen plaats in de nachtopvang en hij moest zijn plan trekken.”

“Hij dronk een fles wijn om warm te blijven en pleegde daarom ook de inbraak. Het probleem is dat mensen die veroordeeld worden niet voorbereid worden om terug de maatschappij in te gaan.”

“Ik heb hulp nodig om terug als gewone mens te kunnen leven”, zei E. zelf. “Een celstraf verdien ik wel maar dat helpt niet.”

De man hoopt daarom op een werkstraf.

Vonnis op 20 januari.