Clown (75) die kinderen zoende tijdens workshops ‘strandbloemen maken’ krijgt dertig maanden cel

Een 75-jarige man die jarenlang verkleed als clown workshops ‘strandbloemen maken’ gaf in Koksijde heeft dertig maanden effectieve celstraf gekregen. S.S. raakte de kinderen ongepast aan, gaf hen zoentjes en noemde hen schatjes. Op de computer van S.S., die eerder al acht jaar kreeg na verkrachting van een kind, werd heel wat kinderporno gevonden. “Het is duidelijk dat hij de workshops enkel gaf voor zijn seksuele lustbeleving”, was de rechter streng.

Het was een klein meisje die afgelopen zomer met haar oma aan het strand van Koksijde was die de bal deed rollen. Bij haar thuiskomst vertelde het meisje aan haar mama over haar nare ervaring tijdens de workshop ‘strandbloemen maken’ in het atelier van S.S. (75), op de Zeedijk van Koksijde. “Die meneer is echt een viezerik. Hij geeft ons zoentjes en wij moeten hem kussen op zijn handen. Hij noemt ons ook schatjes.”

De politie werd gebeld en ging op onderzoek. Pas toen bleek dat S.S. eigenlijk een veroordeelde pedofiel was: in februari 2015 was hij na acht jaar cel vrijgekomen uit de gevangenis na een veroordeling in de rechtbank van Brussel na herhaaldelijke verkrachtingen van een kind. Hij trok naar Koksijde en startte daar zijn atelier.

Kinderpornografische foto’s

Het gaat niet enkel om ongepaste aanrakingen, onder andere aan de billen van die kinderen tijdens de workshops”, sprak de procureur. “Zijn gedrag in het algemeen was ongepast. S.S. verkleedde zich als clown, en wij geloven dat hij daarmee de drempel voor kinderen om tot bij hem te komen wou verlagen. Daarnaast vond de politie bij een huiszoeking heel wat materiaal. Zo werden op zijn laptop 1.343 foto’s en 95 video’s gevonden van kinderen. Zelfs zijn bureaubladachtergrond was van twee naakte meisjes. Zijn zoekgeschiedenis zei alles: hij zocht bijvoorbeeld specifiek naar zoektermen van de verkrachting van kinderen.”

S.S. van zijn kant vroeg enkel een veroordeling voor het beeldmateriaal. “Ik begrijp dit niet. Ik deed toch niks verkeerd? Ik doe dit al lang en ga gewoon zo om met kinderen.”

Seksuele lustbeleving

De rechter was een compleet andere mening toegedaan en achtte alle feiten sinds 2022 bewezen, ook die van de aantasting van de seksuele integriteit van de kinderen. “Het is duidelijk dat hij die workshops enkel gaf voor zijn eigen seksuele lustbeleving”, was de rechter hard. “Zijn aanrakingen en zijn zoentjes hadden voor hem een seksuele connotatie en het begin van uitvoering daarvan is genoeg. Zeker met zijn voorgeschiedenis van kindermisbruik hadden zijn handelingen een seksuele context. Tussen de vele honderden foto’s van kindermisbruik op zijn computer werden ook foto’s gevonden van meisjes van in zijn atelier.”

S.S. kreeg een effectieve celstraf van dertig maanden. Hij wordt ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten en mag twintig jaar lang geen gezagsfunctie over minderjarigen meer hebben. Zijn atelier met workshops voor kinderen zal dus opgedoekt worden. (JH)