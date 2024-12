Celstraf voor duo na slagen aan cafébaas in Roeselare

Een cafébaas uit de Roeselaarse stationsbuurt werd in mei 2022 brutaal in elkaar geslagen door vier jongeren. Twee van hen zijn nu veroordeeld tot zes maanden cel en 400 euro boete. De andere twee verdachten blijven spoorloos, hun kompanen wilden hen niet verlinken.

Op 27 mei 2022 waren S.K. (20) en I.A. (21) in café El Dia bij het station van Roeselare. Samen met twee vrienden kregen ze er ruzie met een man met wie ze al eerder in conflict kwamen. De café-uitbater wou tussenkomen, maar de jongeren keerden zich tegen hem.

Op beelden was te zien hoe het slachtoffer meermaals geschopt en geslagen werd. “Hij is er ongelukkig bij betrokken geraakt”, zei de advocaat van S.K. “Mijn cliënt dacht dat hij een vriend was van de man met wie hij ruzie had. Hij weet dat hij buitensporig handelde. Blijven slaan als iemand op de grond ligt, is erover.”

Geen doetjes

Na de feiten konden enkel S.K. en I.A. herkend worden door de politie, en dat was geen toeval. “Het was meteen duidelijk waarom zij herkend werden”, zei de procureur op het proces. “Ze kwamen al vaak in beeld bij feiten met geweld. Ze hebben al een indrukwekkend strafblad en waren als minderjarige al gekend voor geweld. Het zijn zeker geen doetjes.”

S.K. werd al veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een gijzeling in het drugsmilieu. I.A. werd ook vervolgd in die zaak, maar werd vrijgesproken. Na zijn eerdere veroordeling zat S.K. een tijd in de cel en dat maakte volgens zijn advocaat wel indruk.

“Ik ben onlangs vrijgekomen met een enkelband en heb geleerd uit mijn fouten”, zei K. zelf. “Ik heb werk en alles gaat goed nu.”

De rechter legde S.K. een straf volledig met uitstel op. Zijn kompaan I.A. kwam niet opdagen om zich te verdedigen en werd bij verstek veroordeeld tot een volledig effectieve straf.