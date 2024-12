Celstraf voor dronken duo dat Oostendenaar met baseballknuppel bewerkte wegens vermeende racistische opmerking

Twee Oostendenaars hebben voor de Brugse strafrechtbank elk tien maanden effectieve celstraf gekregen voor een afranseling met een honkbalknuppel.

In de nacht van 28 op 29 december vorig jaar trokken S.C. (35) en haar ex-vriend K.V. (45) naar de woning van het 47-jarige slachtoffer in Oostende. Ze forceerden de achterpoort en bonkten op de achterdeur tot het slachtoffer opendeed. Vervolgens sloegen ze het slachtoffer in elkaar met een baseballbat. Toen de politie arriveerde, lag het wapen aan de achterdeur.

In zijn verhoor verklaarde K.V. dat hij die avond samen met nog enkele anderen, onder wie zijn ex S.C., twee flessen whiskey soldaat hadden gemaakt. Hij kon zich naar eigen zeggen amper iets herinneren, maar wist wel nog dat zijn ex boos was op het slachtoffer vanwege een vermeende racistische opmerking. Na het nodige geklop op het raam had ze het slachtoffer geschopt. In zijn herinnering was de baseballknuppel mee die avond.

Voorbedachte rade?

Het slachtoffer was door de feiten zes dagen werkonbekwaam. Volgens de rechtbank handelden S.C. en K.V. met voorbedachte rade, wat een verzwarende omstandigheid is. S.C., die nog een blanco strafblad had, vroeg tevergeefs een werkstraf. K.V. liep eerder al veroordelingen op voor drugsfeiten en dronken sturen. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)