Celstraf met uitstel voor Brugse stalker die ex liefst 160 keer belde op paar uur tijd

Een 28-jarige Bruggeling heeft van voor de Brugse rechtbank negen maanden celstraf met uitstel gekregen voor partnergeweld en belaging.

Een getuige zag hoe beklaagde R.D. op 23 november 2022 enkele vuistslagen verkocht in het gezicht van zijn ex in Lissewege. Toen de politie arriveerde, was het slachtoffer aan het bloeden in haar gezicht. Aan de kneukels van R.D. hing bloed. De vrouw verklaarde dat zij en R.D. al een tijdje uit elkaar waren, maar dat ze de beklaagde na enkele emotionele berichten toch thuis had opgezocht. Daar had hij haar meteen tegen de muur geduwd en geslagen.

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer al vaker slagen had gekregen van haar ex. Zo was hij haar op 24 augustus 2022 te lijf gegaan op de parking van haar werk in Knokke-Heist. En op 10 november had hij haar bij de keel gegrepen omdat ze te laat was op een afspraak. Diezelfde avond en ook de volgende ochtend moest de vrouw slagen en schoppen incasseren.

Stalking

R.D. belaagde zijn ex ook. Hij stuurde haar heel veel berichten en belde haar eens 160 keer op een paar uur tijd. Hij dook ook op aan haar woning of werk en volgde haar naar haar de woning van vrienden waar hij dan urenlang stond te wachten. “Ik wil niet langer elk moment bang zijn om hem tegen te komen”, verklaarde ze.

Volgens de beklaagde was het een relatie van aantrekken en afstoten. De man zat van 25 tot en met 29 november 2022 in voorhechtenis. Sindsdien houdt hij zich aan de opgelegde voorwaarden en laat hij het slachtoffer met rust. (AFr)