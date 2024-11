Buurt hermetisch afgesloten, TARES-team ter plaatse: “Maar eigenlijk gewoon bolletjesgeweer en familiale twist”

De Stasegemsestraat in Kortrijk stond op 21 december 2023 even in rep en roep en werd hermetisch afgesloten omdat een 23-jarige buurtbewoner er gewapend rondliep. Met een airsoftwapen, zo bleek vandaag voor de rechtbank. Diego W. zit sindsdien al tien maanden in de cel.

Een doetje mag je Diego W. niet noemen, maar het optreden van het speciale TARES-team op 21 december 2023 was op zijn zachtst gezegd wat overdreven. Het gevolg van een oproep van de zus van W., zo blijkt. Ze belde de politie dat haar broer haar met een wapen had bedreigd. In werkelijkheid had hij haar een slag op het hoofd gegeven en had hij een airsoftwapen achteraan in zijn broek zitten. Diego W. stond onder voorwaarden na vorige veroordelingen. Omdat hij die schond, vloog hij in de cel en bleef hij daar sindsdien. Voor de verboden wapendracht, de slag en belaging riskeert hij nu voor de rechtbank in Kortrijk nog eens tien maanden cel. Voor belaging vroeg hij de vrijspraak, de slagen en wapendracht gaf hij toe. “Maar de zus maakt het graag sensationeel”, klonk het bij de verdediging. “Er is bijvoorbeeld nooit sprake geweest van een boksbeugel, zoals zij had gezegd.” De zus vroeg al wenend een schadevergoeding van 550 euro. Vonnis op 2 december. (LSi)