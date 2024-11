Buren stappen naar rechter nadat vrouw (56) jarenlang nachtrust verstoort: “Psychische terreur”

Een 56-jarige vrouw uit Avelgem zou al jarenlang haar appartementsblok terroriseren met nachtelijk lawaai. Verschillende onderburen sleepten haar nu voor de rechter. Een laatste kreet om hulp. “We zijn het gewoon kotsbeu.”

“Het is alsof iemand constant een bowlingbal laat vallen”, probeert een bewoner van een appartement in Avelgem het te omschrijven. “Een schuifdeur die tientallen keren open en dicht gaat, meubels die verschuiven, vorige week nog was er een luide bonk. We belden meteen de hulpdiensten, we dachten dat er iets gebeurd was.”

Nachtelijk lawaai dat maar blijft aanhouden. Voor de onderburen van de 56-jarige S. M. is de maat vol. Hij, zijn vrouw en een andere onderbuur sleepten de vrouw voor de rechter in Kortrijk. De beklaagde daagde echter niet op. Het parket hoopte nochtans haar te zien om eventueel voorwaarden op te leggen. Nu riskeert de vrouw een celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro.

Drankprobleem

Drie van de onderburen namen het woord in de rechtbank. Een van hen weet nog precies wanneer hij het de eerste keer hoorde. April 2020. “We dachten dat er inbrekers in het gebouw waren. We belden de politie en die vond de vrouw terug, drie blokken verder, stomdronken slapend in de lift.”

Het lawaai zou volgens hen stelselmatig toenemen. De vrouw zou kampen met een drankprobleem. Ze werd al even geïnterneerd, waarna de problemen stopten. Ook toen ze op reis was, keerde de rust terug. “Maar we kunnen eigenlijk niks doen. We zijn het kotsbeu.”

Noodkreet

Haar aanspreken, haar familie aanspreken, de wijkagent erbij halen, niks helpt. Dat ze nu naar de rechter stappen, zien ze als laatste redmiddel. “We zijn bijna bang om de politie nog te bellen. We schamen ons”, zegt een buurvrouw. “Ik slaap hooguit twee uur per nacht. Dit is psychische terreur. Als het stil is, dan nog denk je constant wanneer ze weer lawaai zal maken.” (JDr)