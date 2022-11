Brutale overvallers vragen strafvermindering voor gewapende overvallen

Twee mannen die konden gelinkt worden aan een reeks gewapende overvallen vragen in beroep een lichtere straf. Beiden beweren hun leven te hebben gebeterd en betalen hun schuld af. “We zijn zeer dom geweest”, klonk het unisono.

De Smatch in Zulte, de Spar in Wielsbeke, een Crelan bankkantoor in Zulte, een bandencentrale in Roeselare of de Maxi Zoo in Waregem. Het zijn maar enkele van de handelszaken of supermarkten die tussen 2017 en 2020 slachtoffer werden van een reeks gewapende brutale overvallen. Ze werden gepleegd door de 38-jarige Waregemnaar, Jürgen D., samen met een 29-jarige vriend, Jaimy D., uit Wielsbeke.

Voor sluitingsuur drongen ze meestal binnen. Ze waren gemaskerd, zwaaiden met een vuurwapen of gebruikten pepperspray. Ze viseerden de kassa en probeerden zo veel mogelijk cash te stelen. De beklaagden konden lang onder de radar blijven, maar een getuigenis van een ex-partner bracht de bal aan het rollen. Zo kon de politie de twee mannen oppakken en één overvaller zit sinds zijn arrestatie in voorhechtenis in de cel. In eerste aanleg kregen ze negen en zeven jaar cel. In beroep hopen ze op strafvermindering. “Mijn cliënt heeft door de politierechtbank aan 88.000 euro boetes opgelopen. Toen de deurwaarder aan zijn deur stond en dreigde met beslag heeft hij de domste beslissing ooit genomen”, pleitte de advocate van Jaimy D.

Intussen is hij gestopt met het gebruik van drugs, betaalt hij zijn boetes af en de schade die hij heeft aangericht. “Maandenlang leefde hij in angst dat hij zou gevat worden. Van elke combi of agent had hij schrik dat hij hem zou oppakken.”

Ook Jürgen D. die negen jaar kreeg en in de cel zit, is volgens zijn advocaat goed bezig. “Hij heeft spijt en wil het goed maken. Hij werkt in de gevangenis als fatik aan 0,75 euro per uur. Per maand betaalt hij 75 euro aan de slachtoffers.” Ook beiden betuigden persoonlijk hun spijt. “We zijn zeer dom geweest”, klonk het bij beiden. Het parket blijft bij de strenge straffen. “Dit was een jarenlange terreur in de streek, dit kan niet zomaar passeren!” Uitspraak op 10 januari. (OSM)