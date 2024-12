Bruggeling (60) die koning met de dood bedreigde, krijgt nu ook celstraf voor geweld tegen politie

Een 60-jarige Bruggeling heeft van de strafrechter tien maanden cel gekregen nadat hij in beschonken toestand een agent liefst drie keer in het gezicht stampte. Eerder kreeg Christiaan C. ook al een celstraf voor doodsbedreigingen aan het adres van gouverneur Carl Decaluwé en koning Albert II.

Op 12 oktober zorgde Christiaan C. in beschonken toestand voor problemen aan het station van Brugge. En dat was niet voor het eerst. De politie kwam ter plaatsen en wou de man arresteren, maar die ging meteen agressief tekeer. Bij zijn overbrenging naar het politiebureau stampte hij een inspecteur drie keer in het gezicht. De man was hierdoor vijf dagen werkonbekwaam.

Drank- en agressieprobleem

Volgens het Openbaar Ministerie kampt de dakloze C. met een drank- en agressieprobleem. De man werd eerder al drie keer veroordeeld voor identieke feiten. Eind oktober kreeg hij ook tien maanden effectieve celstraf voor smaad en doodsbedreigingen aan het adres van de politie, gouverneur Carl Decaluwé en koning Albert II.

Naar eigen zeggen zou C. ooit getraumatiseerd zijn geraakt toen de politie hem hardhandig boeide. “Als je een hond aan zijn staart trekt, gaat hij ook bijten hé”, klonk het tijdens zijn verhoor. Advocate Kyana Carpels verwees er ook naar in haar pleidooi. “Sindsdien werkt de politie bij hem als een rode lap op een stier”, stelde ze. “Hij heeft begeleiding nodig.”

(AFr)