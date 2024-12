Beschonken bromfietser (61) doodeerlijk bij politierechter: “Niet meer in staat te rijden”

“Ik heb een alcoholprobleem en voel mezelf niet meer in staat om zelfs nog met mijn bromfiets te rijden.” Een 61-jarige man uit Kortrijk verbaasde op de Kortrijkse politierechtbank door zijn eerlijkheid. Hij stond er terecht nadat hij een ongeval met een fietser veroorzaakte.

Op 11 juli 2023 reed Y.V. op het kruispunt van de Wandeling- en de Pluimstraat in Kortrijk met zijn bromfiets achteraan in op een fietser. Beiden kwamen ten val, Y.V. raakte zelf zwaargewond. Alhoewel het ongeval zich in de loop van de voormiddag voordeed, bleek hij toch al 1,55 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Het deed bij de politierechter al de wenkbrauwen fronsen, maar V. en zijn advocaat Mathias Dendievel waren haar voor. “Hij neemt zelf zijn verantwoordelijkheid, vindt dat hij door een alcoholprobleem niet meer in staat is om met de bromfiets of auto te rijden”, klonk het eerlijk.

Openbaar vervoer

V. gaf prompt zijn rijbewijs aan de procureur des konings af. “Met de auto reed ik al jaren niet meer. Ik zal ook mijn bromfiets laten staan en voortaan met het openbaar vervoer reizen”, voegde de zestiger er nog aan toe.

De politierechter verklaarde hem dan maar rij-ongeschikt en gaf hem ook nog een boete van 1.200 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Een rij-ongeschiktheid is eigenlijk geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij zes maanden clean is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. (LSi)