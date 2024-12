Bejaarde vrouw (78) slachtoffer van phishing, geldezels riskeren zes maanden cel

Een 78-jarige vrouw werd slachtoffer van phishing en zag duizenden euro’s van haar rekening verdwijnen. Een 41-jarige man uit Ledegem fungeerde als geldezel en riskeert zes maanden cel en 1.600 euro boete. “Ik liet me meeslepen door mijn drugsverslaving.”

De 78-jarige vrouw werd in 2020 opgelicht nadat ze op een valse link klikte in een mail die niet van haar bank afkomstig bleek te zijn. Oplichters haalden bijna 15.000 euro van haar rekening. Dat geld kwam terecht op de rekening van een 41-jarige man uit Ledegem, samen met geld van nog andere slachtoffers.

De man gaf de feiten slechts deels toe. “Mijn cliënt herviel na zijn echtscheiding in zijn drugsverslaving en was altijd op zoek naar geld”, zei zijn advocaat. “Hij verbleef bij een vriend, maar het was daar een komen en gaan. Zijn bankkaart was plots verdwenen. Hij heeft die niet bewust aan iemand meegegeven en belde zelfs Cardstop.”

Ook op een andere rekening van de man kwam illegaal geld toe, dat bekende hij wel. “Een dealer vroeg hem om die rekening te openen in ruil voor drugs, mijn cliënt dacht niet dat er onschuldige mensen mee opgelicht zouden worden.”

Ook twintiger uit Kortrijk

Naast de veertiger stond ook nog een man van 27 uit Kortrijk terecht voor gelijkaardige feiten, zij het slechts voor een bedrag van 323 euro. Hij liet zich verleiden door een twintiger die op Snapchat mensen ronselde om snel geld te verdienen.

“Ik vond het wel vreemd dat iemand geld aanbood om mijn rekening te gebruiken maar wist niet dat het illegaal was”, zei de jongeman zelf. “Toen ik hoorde van de fraude, heb ik meteen aangifte gedaan.”

De jongeman hoopte daarom op de vrijspraak. Vonnis op 13 januari.