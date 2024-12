Bedrijfsleider veroordeeld voor hacking van ex-medewerkster met wie hij affaire had

Een bedrijfsleider uit Brugge is veroordeeld wegens de hacking en belaging van een ex-medewerkster met wie hij een affaire had, maar nadien op staande voet had ontslagen. De man hield haar gsm achter en verstuurde in haar naam berichten. Hij kreeg een geldboete van 8.000 euro, de helft met uitstel.

De vrouw was tussen 2018 en 2021 werkzaam in het bedrijf in Brugge en begon daar een affaire met haar baas. Ze maakten samen reisjes en de foto’s die tussen beiden verstuurd werden, lieten niks aan de verbeelding over. Op een bepaald moment liep de affaire echter fout, wellicht omdat de vrouw intussen nog een nieuwe relatie startte. Ze werd op staande voet ontslagen. “Daar weigerde hij haar gsm terug te geven”, sprak haar advocaat. “Hij overhandigde haar enkel de simkaart, maar daarmee kon ze haar bestaande nummer niet meer aanvragen. Want de man bleef bezit houden over het nummer, over haar gsm en gebruikte ook haar apps en verstuurde zelfs berichten in haar naam. Het was een hele soap.”

De bedrijfsleider vroeg de vrijspraak. “Dit gaat om een gefrustreerde en vernederde minnares die een half jaar na haar ontslag klacht indient tegen haar ex en daarbij een verhaal verzon.” De rechter achtte de feiten toch bewezen. De bedrijfsleider kreeg 8.000 euro boete, de helft met uitstel en moet zijn ex-minnares ook een schadevergoeding betalen. (JH)