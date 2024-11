Automobilist met meer dan 3 promille in slaap op snelweg in Ledegem: “Levensgevaarlijke situatie”

In slaap achter het stuur op de rechterrijstrook van de E403 in Ledegem. In die toestand vond een andere automobilist op 10 november 2023 een 28-jarige man uit Zonnebeke aan. Hij bleek meer dan 3 promille alcohol in het bloed te hebben. Een alcoholslot was dan ook onvermijdelijk.

De passant merkte de stilstaande wagen gelukkig op en zette zich langs de kant. “Hij had de grootste moeite om chauffeur Anthony D. wakker te maken”, aldus de openbare aanklager. “Uiteindelijk lukte dat toch en kon die passant het voertuig naar de pechstrook verplaatsen. Een pluim voor die passant, want dat was een levensgevaarlijke situatie.”

Voor D. was het niet de eerste keer dat hij met de politierechtbank in aanraking kwam, getuige twee veroordelingen voor alcohol en eentje voor snelheid. Maar dat was nog klein bier in vergelijking met de 7 jaar celstraf die hij in 2021 in het Verenigd Koninkrijk opliep voor drugssmokkel. In Dover kon op 15 augustus 2020 in een verborgen ruimte van zijn vrachtwagen 20 kilogram cocaïne gevonden worden. Hij zat een tijdje in het Verenigd Koninkrijk in de cel, na zijn overlevering in België.

“Ondertussen is hij voorwaardelijk vrij”, aldus zijn advocate. “Hij werkt heel hard om zijn schuldenberg van wel 200.000 euro af te betalen. Na het werk ging hij op 10 november 2023 op café en dronk pinten. Zoveel dat hij niet meer in staat was een verstandige beslissing te nemen en niet meer in de auto te kruipen.

Hij beseft dat hij fout was en buigt het hoofd. Ondertussen schakelde hij psychologische hulp in en drinkt hij geen alcohol meer. Met het drugsmilieu brak hij radicaal.” Begin 2023 kreeg hij wel nog eens 3 jaar cel voor zijn aandeel in het grootste drugslabo van België in Lendelede.

Er restte zijn advocate weinig anders dan aan de politierechter een werkstraf te vragen in een poging om een nieuwe zware celstraf te vermijden. De politierechter ging daar op in en gaf D. een werkstraf van 75 uren. Aan een rijverbod van 6 maanden en een alcoholslot voor 1 jaar ontsnapte hij niet.

