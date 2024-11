Anderhalve maand rijverbod en boete nadat trein auto rakelings mist op spoorwegovergang: “Beseft dat ze engelbewaarder heeft gehad”

“Hallucinant en levensgevaarlijk.” Het manoeuvre van een 63-jarige automobiliste aan een spoorwegovergang in Menen bracht de openbare aanklager op de politierechtbank even aan het huiveren. Een trein miste op een haar na haar auto. De vrouw bleek niet helemaal zuiver op de graat…

Op 16 juli 2023 negeerde F.B. met haar auto het rode waarschuwingslicht aan de spoorwegovergang van de Bruggestraat in Menen. Toen ze op de sporen stond, gingen de slagbomen dicht. Dankzij enkele brandweermannen, die na een brandinterventie toevallig in de buurt waren, kon de wagen nog net tot tegen de slagboom achter de auto geduwd worden en miste de naderende trein de wagen op een haar. De machinist had het naderende gevaar ook al opgemerkt, had getoeterd en was vol in de remmen gegaan. Aan de spoorwegovergang kwam de trein tot stilstand, nadat die rakelings langs het stilstaande voertuig was gepasseerd. Alle reizigers moesten geëvacueerd worden.

Medicatie

Automobiliste F.B. was erg onder de indruk, nog altijd. Ze bleek 1,17 promille alcohol in het bloed te hebben. Zelf kwam ze niet naar de zitting van de politierechtbank afgezakt, haar advocaat Paulien Maes deed dat wel. “Ze is ook een beetje bang”, gaf ze toe. “Ze beseft dat ze een engelbewaarder heeft gehad. Ze was op de terugweg na een verjaardagsfeestje voor haar moeder, had vier pintjes en een wijntje gedronken en had het rode licht niet opgemerkt. Ze nam toen ook medicatie, maar daar is ze ondertussen mee gestopt. Misschien speelden die geneesmiddelen ook wel een rol.”

Meteen na het incident moest F.B. onmiddellijk haar rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. De politierechter deed daar nu nog een maand bij en gaf haar ook een boete van 1.120 euro. (LSi)