70-jarige autohandelaar troggelt man met hersenschade liefst 75.000 euro af: twaalf maanden cel

Een 70-jarige autohandelaar uit Diksmuide heeft 12 maanden cel en 1.600 euro boete, beiden met uitstel, gekregen omdat hij een man in een kwetsbare positie liefst 75.000 euro aftroggelde. Het slachtoffer, die al 30 jaar zware hersenschade heeft na een ongeval, was een klant van de handelaar, die hem het geld liet betalen voor zogezegd een investering. Volgens de rechter gaat het om misbruik van vertrouwen.

Op 10 februari vorig jaar stapte de bewindvoerder van het slachtoffer naar de politie om klacht neer te leggen. Hij had ontdekt dat er meer dan 75.000 euro van de rekening van de man verdwenen was. Die werd overgeschreven naar de bankrekening van zijn garagist, autohandelaar M.V. uit Diksmuide. “Het gaat niet enkel om een burgerlijk geschil, maar om misbruik van vertrouwen”, sprak de procureur. “Het slachtoffer is een man in een kwetsbare positie nadat hij blijvende hersenschade opliep bij een verkeersongeval in 1993. Hij kan zelf niet meer volledig beslissen over zijn uitgaven, maar schreef blijkbaar wel 75.000 euro over naar autohandelaar M.V. Die zei dat het ging om een investering in zijn garage en het slachtoffer zo mede-eigenaar zou worden. Het beste bewijs is dat hij hem een visitekaartje gaf van de zaak met zijn naam en nummer op. Er werd hem door de politie meermaals gevraagd het geld terug te geven, maar telkens kwam hij met een excuus af. Op het laatste legde hij zelfs een naar onze mening vals bewijs van betalingen voor.”

Alles terugbetalen

Autohandelaar M.V. ontkende in alle toonaarden. “Dit klopt niet, het is een lening die hij me gaf en ik ging alles terugbetalen, maar tot nu toe lukte dit nog niet. Dit is een burgerlijk geschil, ik deed niets strafbaar”, vond de man en zijn advocaat. De rechter was een andere mening toegedaan. “Ik heb dit grondig bestudeerd en voor mij zijn alle bestanddelen van een misdrijf bewezen. Het gaat wel degelijk om misbruik van vertrouwen. De 75.000 euro worden bij M.V. in beslag genomen en overhandigd aan het slachtoffer. De man krijgt ook 12 maanden cel met uitstel en 1.600 euro boete met uitstel. (JH)