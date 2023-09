39-jarige Menenaar schopt vrouw: “In plaats van de situatie te ontmijnen, jende zij hem”

De 39-jarige Oussam B. uit Menen riskeert een celstraf van 7 maanden nadat hij zijn vrouw op het been schopte. Hij stond op dat moment nog onder voorwaarden. Hij zegt dat hij werd uitgedaagd.

“Ze haalde het bloed van onder zijn nagels met haar verwijten. Ze waren al 17 jaar samen toen hij op haar gsm ontdekte dat ze contact had met andere mannen. Dat ontaardde in discussies. In plaats van de situatie te ontmijnen, jende zij hem”, aldus zijn raadsman. Of dat een geldig excuus is voor de rechter? Dat weet hij op 23 oktober.

Eerdere veroordeling

Oussam B. (39) uit Menen moest zich namelijk voor de rechtbank verantwoorden voor een geval van slagen en verwondingen. Na een discussie kon hij zich niet beheersen en gaf hij zijn vrouw – intussen zijn ex – een trap op het been.”

“Het Openbaar Ministerie eist daarvoor een celstraf van 7 maanden en een boete van 400 euro. Fikse straf, maar de man stond nog onder voorwaarden na een eerdere veroordeling toen hij haar een blauwe plek schopte.