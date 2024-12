“3,6 promille en toch niet dronken?”: politierechter wil rijgeschiktheid automobiliste laten onderzoeken

Een 36-jarige automobiliste botste in het centrum van Izegem tegen een geparkeerde auto en bleek maar liefst 3,6 promille alcohol in het bloed te hebben. Daarom stond ze voor de politierechter terecht. Die trok samen met de openbare aanklager grote ogen. “De meeste mensen liggen met zo’n alcoholgehalte in coma”, aldus de procureur.

Het ongeval deed zich op 27 mei 2023 in de Stationsstraat in Izegem voor. “Ondanks het torenhoge promillage vertoonde je geen tekenen van dronkenschap”, aldus de openbare aanklager. “De meeste mensen liggen dan al in coma, maar jij kan nog met de auto rijden. Betekent dat dan dat je een alcoholprobleem hebt? Dat wil ik toch eens laten onderzoeken.”

Voor E.V. was het de eerste keer dat ze zich voor een politierechtbank moest verantwoorden. “Ik zat na een relatiebreuk toen in een heel slechte periode”, vertelde ze aan de politierechter. “Maar nu heb ik me herpakt en ben ik weer gelukkig.”

Dagelijks tot twee wijntjes

De politierechter vroeg zich af of ze nog alcohol dronk. “Wel dagelijks”, moest ze toegeven. “Eén of twee wijntjes.” Niet echt het antwoord waar de politierechter vrolijk van werd. Ze stelde een gerechtsarts aan om na te gaan of de vrouw wel nog rijgeschikt is. Het resultaat moet tegen 15 mei duidelijk zijn. (LSi)