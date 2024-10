35 ton bouwafval gestort bij Delfine Persoon: verdachten vrijgesproken

Ruim een jaar geleden opende bokskampioene Delfine Persoon een boksclub in Gits. Tijdens de bouwwerken werd echter door onbekenden een grote hoeveelheid bouwafval gestort, volgens haar advocaat ging het om wel 35 ton. Twee verdachten werden geïdentificeerd, maar de rechter sprak hen beiden vrij.

Op het terrein langs de Bollestraat in Gits waar vandaag het bokscentrum van Delfine Persoon staat, werd tussen mei en september van 2021 drie keer een grote hoeveelheid bouwafval gestort. Er werd op dat moment een oude hoeve afgebroken, maar onbekenden lieten 35 ton afval van een andere oorsprong achter. Het kostte Persoon ruim 4.000 euro om dit op te ruimen.

Op het proces stonden een 69-jarige landbouwer en zijn 42-jarige schoonzoon terecht. De landbouwer pachtte de boerderij op het terrein tot die verkocht werd aan Persoon. Beiden betwistten ten stelligste dat zij verantwoordelijk waren voor het sluikstorten op het terrein.

“Persoon werkt zelf bij de politie en de verbalisant die het dossier opstelde, is een vriend van haar”, zei de advocaat van de landbouwer. “Ik betreur dat die zich voor haar kar heeft laten spannen.”

“Ze spraken elkaar bij de voornaam aan en mevrouw Persoon vroeg zelfs aan de agent of ze bepaalde dingen niet beter anders formuleerde in haar klacht”, vulde de advocaat van de schoonzoon aan. “Daarnaast is de getuige die mijn cliënt gezien zou hebben iemand waarmee hij in onmin leeft. Hij zag mijn cliënt enkel op zijn rug, maar is toch zeker dat hij het is.”

Het zou ook over 35 ton afval gaan, u moet zich voorstellen dat mijn cliënt dat in drie keer aanvoerde met zijn Citroën Berlingo en een aanhangwagen. Hij heeft in geen tien jaar verbouwingen gedaan en heeft al zeker geen grote kipwagen waarmee hij zo’n berg steenpuin kan storten.”

Beide beklaagden herhaalden in de rechtszaal nogmaals dat ze niets met het afval te maken hadden en de rechter geloofde hen. Het blijft een mysterie wie wel verantwoordelijk is voor het sluikstorten.