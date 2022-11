26 maanden celstraf voor steekpartij aan Ring Shopping Kortrijk Noord

Een 36-jarige man uit Kortrijk heeft van de rechter een celstraf van 26 maanden, waarvan de helft effectief, gekregen voor een steekpartij waarbij het slachtoffer maar liefst 76 keer gehecht moest worden. Een ruzie tussen ex-schoonbroers lag aan de basis.

Op 18 juni 2021 parkeerde het slachtoffer zijn wagen achter het voertuig van Sabri B. op de parking van het winkelcentrum. Beiden hadden al langer ruzie nadat het slachtoffer nog een relatie had gehad met de zus van B. De Kortrijkzaan voelde zich in het nauw gedreven, greep naar een mes in zijn zak en haalde door de ruit van de auto uit. Het slachtoffer liep tal van snijwonden aan de borst, buik en been op. Er waren 76 hechtingen nodig om alles te dichten. “Snijwonden, geen steekwonden”, benadrukte de advocaat van B. “Geen poging doodslag dus maar opzettelijke slagen en verwondingen.” De rechter ging mee in die redenering.

Eerder al bedreigd

Na de steekpartij liep B. naar de toiletten van het winkelcentrum en liet er zijn mes achter. Het bebloede slachtoffer kon in het filiaal van Action aangetroffen worden. Aanvankelijk verklaarde B. dat het slachtoffer zichzelf met een mes had verwond. Dat bleek nonsens. “Hij had het slachtoffer eerder al met de dood bedreigd en gaf toe dat hij het mes had gekocht omdat hij zich bedreigd voelde”, aldus de openbare aanklager, die 4 jaar effectieve celstraf had gevorderd. De straf is dus een pak milder. Hij moet ook 1.600 euro boete en een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro betalen. (LSi)