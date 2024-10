“Ze hebben nog nooit een terrorist geklist aan de grens”: gouverneur Carl Decaluwé betreurt strengere Franse grenscontroles

Vanaf 1 november voert Frankrijk strengere grenscontroles in. Provinciegouverneur Carl Decaluwé vindt dit een spijtige zaak: “Dit is puur symbolisch.” Transportfederatie Febetra reageert misnoegd. “Dit gaat tot lange files leiden en zal geld kosten”, zegt woordvoerster Isabelle De Maegt. “Het opzet van de Europese Unie was net dat er geen grenzen zouden zijn, dit is een stap terug in de tijd.” De Menense burgemeester Eddy Lust daarentegen is tevreden: “Eindelijk een betere aanpak van de grenscriminaliteit.”

De Franse premier Michel Barnier kondigde de verscherpte grenscontroles aan om illegale migratie tegen te gaan. Ze worden van kracht van 1 november tot eind april volgend jaar aan de grenzen met België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Italië. Duitsland voerde vorige maand ook al strengere controles in aan alle grenzen.

Volgens West-Vlaams Provinciegouverneur Carl Decaluwé telt onze provincie 55 grensovergangen. “Maar wees gerust, er zullen geen controles zijn aan al die grensovergangen! Ik vermoed dat de Fransen vooral langs de autostrade zullen controleren. De bedoeling is om de strijd tegen terrorisme en illegale migratie op te voeren.”

De gouverneur noemt de actie een ‘symbooldossier’. “Bij mijn weten is er nog nooit een terrorist aan een grensovergang geklist. Het is niet de eerste keer dat de Fransen de grenscontroles opvoeren. Dit deden ze voorheen ook al, alleen is het nu de eerste keer volgens de nieuwe spelregels in de recent gewijzigde Schengengrenscode. De Nederlanders en de Duitsers doen het ook, maar daar hebben wij West-Vlamingen minder last van. Gelukkig hebben we goed afspraken met de Fransen: als er grote files zijn op de autostrade, zullen ze hun acties opschorten. Toch is het een spijtige zaak, gezien de Europese integratie”, aldus Carl Decaluwé.

Rij- en rusttijden

Wie helemaal niet bij is met die strenge grenscontroles, is transportfederatie Febetra. “Deze verscherpte grenscontroles treffen de economie”, zegt woordvoerster Isabelle De Maegt. “Chauffeurs die in de file staan, moeten betaald worden. Hun rij- en rusttijden lopen ondertussen voort. In eenzelfde tijdspanne kan er minder geleverd worden. Dit gaat geld kosten.”

Eddy Lust, burgemeester van Menen, daarentegen juicht de acties van de Franse politie toe. “Ze zullen de taken van onze lokale politie verlichten. Die doet regelmatig zelf grenscontroles, vaak in samenwerking met de omliggende Franse gemeenten. Extra beveiliging van de grenzen kan geen kwaad, vanuit Belgische kant hoor ik weinig maatregelen. De Franse politie zal flitscontroles doen, om criminele bendes af te schrikken. Geen permanente controles. Dat is oké, want onze regio wordt geteisterd door grenscriminaliteit. Er zijn bij ons al overvallen gepleegd door Franse bendes, die meteen na de feiten opnieuw de grens overgaan en spoorloos verdwijnen”, klinkt het.

De Menense burgemeester Eddy Lust (rechts), toen hij de eed aflegde bij gouverneur Carl Decaluwé. Hun visie over de verscherpte grenscontroles door de Franse politie verschilt. © Davy Coghe

“Ook als Franse criminelen misdrijven plegen elders in West-Vlaanderen, passeren ze op de terugweg doorgaans via Menen”, weet Eddy Lust. “Onze politie komt in beeld als ze een vluchtwagen probeert tegen te houden. Ik vind die verscherpte grenscontroles dus voor Menen een goede zaak. Of ze files zullen veroorzaken? Qua criminaliteit viseren de Fransen vooral personenwagens. In de strijd tegen de illegale migratie zullen ze natuurlijk ook vrachtwagens controleren. Omdat ze controles niet permanent zijn, zal het meevallen inzake files. De grenscriminaliteit effectievere bestrijden is belangrijker dan een kleine file op de autoweg.”

Grensdoorlaatposten

Frankrijk voorziet 14 ‘grensdoorlaatposten’, waar grondige controles mogelijk zijn. Op die plekken kan de rijbaan afgesloten worden voor grondige controles. De helft van die plekken liggen aan de grens met Henegouwen, de andere helft aan de grens met West-Vlaanderen. Het gaat om grensdoorlaatposten in Dronkaert, Ghyvelde, Halluin, Rekkem, Risquons Tout à Neuville en Ferrain, Steenvoorde en Les Moëres. Maar ook op andere plekken zullen er ‘politiecontroles aan de grens’ uitgevoerd worden.

Ze zadelen de Franse politie wel op met een bijkomend probleem: de Dublin-procedure stelt immers dat zowel asielzoekers als illegale migranten niet zomaar over de grens mogen teruggestuurd worden. Conform de EU-regels moet dat gebeuren in overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken. De ‘terugkeerrichtlijn’ stelt dat het betrokken land in principe deze personen zelf van het EU-grondgebied moet verwijderen, hiervoor kan geen bijstand worden gevraagd van een buurland…