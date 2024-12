Wijkdienst Lichtervelde opent op nieuwe locatie: “Dit is een belangrijke mijlpaal”

In december verhuisde het politiekantoor vanuit de Burgemeester Callewaertlaan naar de nieuwe locatie in de Statiestraat 205. De werken startten begin oktober 2023. Het nieuwe gebouw voldoet aan alle moderne eisen en wetgeving van een huidig politiekantoor.

Voorzitter van het politiecollege Regio Tielt, en burgemeester van Tielt, Luc Vannieuwenhuyze is tevreden met het resultaat. “Een mooie realisatie. Wanneer ik terugkijk in de tijd, naar het jaar 2002, werd het politielandschap heringericht en geherstructureerd waarbij meer politiezones werden opgericht. Wijkwerking is een zeer belangrijk gegeven binnen de politionele werking. Dit geslaagde project beantwoordt aan de opgelegde voorwaarden en normen, zoals zichtbaarheid en aanspreekbaarheid.”

Veiligheid waarborgen

“Een belangrijke mijlpaal”, vult waarnemend korpschef Filip Feraux aan. “We doen voortdurend inspanningen om de veiligheid in onze politiezone te waarborgen. De locatie is heel specifiek in de stationsomgeving, wat ons de mogelijkheid biedt nog beter bereikbaar te zijn en efficiënter te werken. Onze politiezone heeft altijd nagestreefd om een sterke band te hebben met de bevolking. We willen een plek zijn waar de inwoners terechtkunnen met vragen, zorgen of suggesties.” Het nieuwe politiekantoor is een aangename omgeving om te werken en om mensen te ontvangen. “Alle technologische middelen die er vandaag zijn, zijn aanwezig.” Op 24 juni 2020 werd in de politieraad beslist om het pand aan te kopen. “We kochten het aan voor een bedrag van 333.000 euro. Na renovatie zitten we aan een totaalprijs van 1.342.000 euro. Er werd geïnvesteerd in duurzaamheid, met onder andere zonnepanelen en elektrische voertuigen.”

Wijkdienst Lichtervelde

De wijkdienst bestaat uit vier wijkagenten: hoofdinspecteur Peter Himpe, wijkinspecteur Christophe Depoorter, Kim Depickere en Kris Lips. Het is niet de eerste keer dat de politie verhuist. Oorspronkelijk waren ze te vinden in het gemeentehuis, waarna ze verhuisden naar de Klyseweg. In 2000 werd het gemeentehuis uitgebreid en kwam de politie in de Burgemeeester Callewaertlaan terecht.

Meer info op de website: https://www.politie.be/5448/contact/commissariaten/wijkdienst-lichtervelde