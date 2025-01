Vrachtwagenchauffeur veroordeeld als roodrijder: “Was een bewuste keuze”

“Hij reed met opzet met zijn vrachtwagen door het rode verkeerslicht.” De uitleg van de advocate van een 47-jarige trucker uit Roeselare deed bij de Kortrijkse politierechter de wenkbrauwen fronsen. “Anders was het zeker tot een ongeval gekomen”, verduidelijkte de man snel.

Op 26 februari 2024 kon J.H. met zijn vrachtwagen in Roeselare geflitst worden toen hij met zijn gevaarte door het rode licht reed. “Het was die dag hard aan het regenen”, aldus zijn advocate. “Er was sprake van aquaplanning. Hij had de keuze: flink doorremmen en een quasi zeker ongeval veroorzaken of gecontroleerd door het rode licht rijden.” “Hoe kan je nu gecontroleerd door een rood licht rijden?”, repliceerde de politierechter. “Het was kiezen tussen een zeker ongeval of de mogelijkheid om er zonder kleerscheuren vanaf te komen”, aldus de veertiger, die zich nog nooit eerder voor een politierechter moest verantwoorden. “Het was een noodtoestand”, vond de advocate. Daar ging de politierechter niet in mee. Ze veroordeelde de trucker tot een boete van 240 euro en een rijverbod van 8 dagen. Dat mag tijdens weekenddagen uitgezweet worden. (LSi)