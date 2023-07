Twee nieuwe hoofdinspecteurs en twee interventiewagens voor Politiezone Vlas

Twee nieuwe hoofdinspecteurs hebben tijdens het politiecollege bij Politiezone Vlas de eed afgelegd aan burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) van Kortrijk en burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. Dit onder het toeziend oog van korpschef Filip Devriendt. Tezelfdertijd werden 2 nieuwe interventiewagens getoond.

De twee nieuwe personeelsleden bij PS Vlas zijn Michaël Verspaille en Christof Debels. Beiden zijn hoofdinspecteur. Christof Debels wordt teamchef binnen de interventieteams en Michaël Verspaille wordt de opleidingscoördinator binnen het korps. Binnenkort nemen de interventieteams 2 gloednieuwe politievoertuigen in gebruik. Het gaat om 2 Volvo’s XC60. De korpschef en de burgemeesters zetten hoog in op zichtbaarheid en veiligheid en kozen ervoor om het opvallend Battenburgpatroon te integreren in het gekende uitzicht van de nieuwe combi’s. “Zo zijn de voertuigen zowel overdag als ’s nachts opvallender en zichtbaarder in het straatbeeld door de sterk reflecterende vlakken”, zegt korpschef Filip Devriendt. “We gebruiken het Battenbrugpatroon al een tijdje.”