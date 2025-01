Tiener steelt bedrijfswagen van moeder en veroorzaakt ongeval: “Heel gevaarlijk”

Een 17-jarige jongen uit Oostende kreeg maandagmiddag een stevige bolwassing van de politierechter. De tiener – die nog niet oud genoeg is om een wagen te besturen – besloot zonder toestemming de bedrijfswagen van zijn moeder te gebruiken. Tijdens het ritje veroorzaakte de jongen een verkeersongeval. “Ga maar gaan werken om de boete te betalen”, klonk het.

Op 25 februari vorig jaar veroorzaakte de toen 16-jarige jongen in Oostende een verkeersongeval. De tiener was thuis vertrokken met de bedrijfswagen van zijn moeder, zonder haar medeweten én zonder enige ervaring. De jongeman is namelijk te jong om praktijklessen te volgen en zijn rijbewijs te behalen.

Tijdens de zitting benadrukte de advocaat dat de tiener op het slechte pad zit. Ook de ouders weten met de jongen voorlopig geen blijf. De rechter besloot de tiener dan maar streng toe te spreken. “Je gaat je dringend moeten herpakken”, zei de politierechter. “Niet naar school gaan of niet werken, dat is het leven niet. Dit was allemaal héél gevaarlijk.”

Vakantiejob

De politierechter besloot de tiener te veroordelen tot een boete van 1.760 euro, waarvan 800 euro met uitstel. Daarnaast werd ook een rijverbod van zes maanden opgelegd, dat ingaat op het moment dat de jongeman zijn rijbewijs ook effectief behaalt. “Zoek maar een vakantiejob om alles te betalen.”